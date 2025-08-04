На фоне того, как не утихают который день подряд страсти, относительно заявления Дональда Трампа об отправке двух подводных лодок к берегам россии, думаю, всё же будет уместным напомнить один интересный момент про Северный флот...

Дело в том, что там в 2016 году, в результате забавного инцидента, был поврежден стационарный комплекс освещения подводной обстановки МГК-608М.

Данный гидроакустический комплекс позволяет отслеживать перемещение подводных лодок, в частности, иностранных и обеспечивает защиту объектов береговой инфраструктуры от диверсий и неожиданного проникновения. Будучи поврежденным, он оставляет серьезную брешь для проникновения.

Самое интересное даже не то, что данный гидроакустический комплекс был повреждён рыболовецким тралом (!!!), но то, что по состоянию на начало 2025 года он так и не был отремонтирован!

То есть, зона ответственности Северного флота, имеет брешь?

Проходной двор "сверхдержавы" или задний проход? Ну, вот примерно как-то так. И всё это, с 2016 года. А они ещё там, что-то говорят про границу с НАТО на замке и прочую лабуду втирают своим потребителям информационного фаст-фуда об угрозах извне.

И, да, это "гойда" или не совсем она?