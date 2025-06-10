Звонят семьям военнопленных: Коордштаб предупредил о новой ИПСО россиян

Россия после начала 66-го обмена пленными, о котором было договорено в Стамбуле и в рамках которого домой должны вернуться тяжелораненые защитники и военные в возрасте до 25 лет, развернула очередную волну ИПСО. Родственникам воинов, находящихся в плену врага, начали массово звонить неизвестные, представляющиеся "представителями российских органов, ответственных за обмен".

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Они давят на убитых горем украинцев и пытаются ими манипулировать. Подробности сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"Зафиксирована очередная волна звонков к родственникам украинских военнопленных. Неизвестные лица, которые представляются "представителями российских органов, ответственных за обмен", пытаются оказывать давление и манипулировать доверием близких наших защитников. Неизвестные побуждают массово отправлять электронные обращения в государственные и международные структуры, отправлять доказательства (фото/скриншоты писем) в личные сообщения, а также распространять эти "инструкции" в чатах семей пропавших без вести", – говорится в сообщении.

Представители государства-агрессора семьям пленных украинских воинов предоставляют им ориентировочный текст обращений (под предлогом заботы об "удобстве" для украинцев), а также перечень учреждений, в которые якобы следует обращаться. Среди них – Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Национальное информационное бюро, Международный Комитет Красного Креста, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) и даже администрация президента США (Белый дом).

"Эти действия не имеют ничего общего с официальными механизмами обмена военнопленных. Это - очередная информационно-психологическая операция агрессора, которая имеет целью посеять панику, дестабилизировать общество и дискредитировать государственные органы. Координационный штаб призывает в подобных случаях не доверять таким телефонным абонентам, а сразу обращаться в правоохранительные органы и в Координационный штаб", – предостерегли в Коордштабе.

Напомним, 10 июня состоялся второй этап большого обмена пленными. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в этот день домой удалось вернуть раненых и тяжелораненых воинов. Освобождены защитники из разных составляющих Сил обороны, все они нуждаются в срочной медицинской помощи. Удалось освободить на этот раз и защитников Мариуполя, которых РФ отдает особенно неохотно.

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