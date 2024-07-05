10 рекордных по дальности ударов по территории РФ: в ВСУ обнародовали карту

Украинские военные рассказали о 10 рекордных за дальностью ударах по России за последние шесть месяцев. Речь идет о поражении исключительно военных объектов.

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Условную карту, которая показывает самые отдаленные точки "бавовны" за последний период, обнародовало Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба. Информацию опубликовали на Telegram-канале "СтратКом ВСУ" в пятницу, 5 июля.

Точка, которая стоит дальше всего, – это город Орск (Оренбургская область Российской Федерации). Расстояние – примерно 1800 километров. Взрыв там произошел в конце мая. Атакована, по данным СМИ, вражеская радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж-М".

Место запусков и расстояние до объектов указаны условно. В ведомстве также не стали утверждать, что за каждым из ударов стоят именно Силы обороны Украины, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне.

"Отмечаем, что десятки глубинных ударов происходят системно на протяжении более полугода с применением украинского оружия. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит каких-либо дополнительных воображаемых "красных линий", – указала пресс-служба.

Наши защитники и военно-промышленный комплекс совершенствуют атаки, их дальность и эффективность.

"Разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности защиты Украины и ускорит завершение российско-украинской войны", – добавил "СтратКом ВСУ".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, утром 4 июля атаке подвергся Тамбовский пороховой завод в городе Котовск (РФ). По данным нашего издания, операцию с применением дронов-камикадзе провело Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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