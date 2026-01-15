10 резонансных операций ССО: удары за гранью, меняющие ход войны
В течение 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ провели немало "мероприятий" – видимых и тех, которые навсегда останутся в тени.
Они происходили как непосредственно на линии боевого столкновения, так и далеко за ее пределами. Каждая из операций имела свое тактическое или стратегическое влияние на ход боевых действий.
В 2026 году ССО отмечают 10-летний юбилей с момента создания отдельного рода сил ВСУ. Поэтому есть повод вспомнить 10 ярких эпизодов из мощной боевой работы спецназовцев по итогам 2025 года. Разные по масштабу, форме исполнения и военному искусству, они имеют общую идею: цена агрессии против Украины высока, и враг платит ее ежедневно.
Уничтожен взвод оккупантов на промке
Дата: февраль 2025 года
Локация: Донецкое направление
Операторы 3-го полка ССО уничтожили около взвода российских военных во время налета на промышленный комплекс. Только одному вражескому военному удалось сохранить жизнь – он сдался в плен и рассказал ценную информацию о местах накопления противника и его складах боеприпасов. Эти арсеналы уничтожены в тот же день.
Во время спецоперации первыми отработали экипажи БпЛА. По сбросам и ударам FPV операторы вошли на промку на бронированных Humvee и зачистили все здания.
Минус четыре вертолета
Дата: март 2025 года
Локация: Белгородская область рф
ССО во взаимодействии с ГУР МО, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вражеских вертолета Ка-52 и два Ми-8. Ракетные удары были проведены в тыл врага, на созданную противником площадку для применения авиации – замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на Силы безопасности и обороны Украины.
Враг снова считал себя недосягаемым в глубоком тылу.
Спецоперация в Курской области
Дата: март 2025 года
Локация: Курская область РФ
Воины 6-го полка ССО "Рейнджер" провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи. Во время быстрого контакта было уничтожено 25 северокорейцев.
Восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах. Несмотря на численное превосходство противника и вражеский артиллерийский огонь, воины ССО доказали превосходство качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов во время контакта.
Аэродром под прицелом
Дата: 27 июня 2025 года
Локация: Волгоградская область РФ
В рамках снижения возможностей российского агрессора наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины подразделения ССО ВСУ, СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли поражение по аэродрому "Мариновка".
По предварительной информации, уничтожено четыре единицы авиационной техники врага, в частности, самолеты Су-34, а также техническо-эксплуатационную часть – место, где осуществлялось обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.
Перекрыты морские маршруты
Дата: 14 августа 2025 года
Локация: Астраханская область рф
Военнослужащие ССО осуществили специальные действия по поражению судна "Порт Оля 4" в морском порту "Оля". Оно было загружено комплектующими к БПЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана.
Этот порт используется российским агрессором как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.
"Искандеры" под ударом
Дата: 9 августа 2025 года
Локация: Курская область РФ
Были нанесены удары по ангарам 448-й ракетной бригады имени С. П. Непобедимого, на территории бывшей птицефабрики. Результатом комплексной работы ССО стало:
– 5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;
– 1 уничтожена пусковая установка ОТРК "Искандер";
– поражен ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший объект;
– разрушены склады и автомобильная техника.
Последний день "Триумфа"
Дата: 5 сентября 2025 года
Локация: Калужская область РФ
Во время проведения специальной разведки группа ССО обнаружила комплекс ЗРК С-400 "Триумф". После получения визуального подтверждения объекта операторами были переданы данные для нанесения огневого поражения.
В результате успешных действий ударные дроны Сил специальных операций поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского ЗРК.
Deep strike ССО: уничтожаем вражеские НПЗ
Дата: 18 сентября 2025 года
Локация: Волгоградская область рф
В течение года во взаимодействии с подразделениями сил безопасности и обороны был поражен ряд стратегически важных объектов нефтеперерабатывающей и газодобывающей отрасли врага. В частности, поражен Волгоградский НПЗ, который задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе рф. Ежегодный объем переработки составляет 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в рф.
"Град" больше не помощник
Дата: 4 октября 2025 года
Локация: Республика Карелия, рф
ССО поразили ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М". Ракетоноситель направлялся из Балтийского в Каспийское море. Поражение пришлось в правую часть отсека силовой установки корабля. Пораженный "Град" – один из самых новых и современных кораблей рф, введенный в состав Балтийского флота россии в конце 2022 года. Основным вооружением судна является ракетный комплекс "Калибр-НК".
Был состав – нет состава
Дата: 17 декабря 2025 года
Локация: Луганская область
Подразделения front-strike ССО осуществили поражение полевого артиллерийского склада 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения 51 ЗВА на временно оккупированной территории с использованием ударных БпЛА FP-2.
Указанный склад активно использовался для поставки боеприпасов и обеспечения наступательных возможностей войск противника.
Хочешь работать с лучшими – обращайся в "ССО Рекрутинг"!
Телефон: 0800357174
Адреса офисов ССО Рекрутинг:
Киев, Оболонская набережная, 7, корпус 1.
Хмельницкий, ул. Соборная, 16. ЦНАП.
Кропивницкий, ул. Виктора Чмиленко, 53/35