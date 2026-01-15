10 резонансных операций ССО: удары за гранью, меняющие ход войны

В течение 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ провели немало "мероприятий" – видимых и тех, которые навсегда останутся в тени.

Они происходили как непосредственно на линии боевого столкновения, так и далеко за ее пределами. Каждая из операций имела свое тактическое или стратегическое влияние на ход боевых действий.

В 2026 году ССО отмечают 10-летний юбилей с момента создания отдельного рода сил ВСУ. Поэтому есть повод вспомнить 10 ярких эпизодов из мощной боевой работы спецназовцев по итогам 2025 года. Разные по масштабу, форме исполнения и военному искусству, они имеют общую идею: цена агрессии против Украины высока, и враг платит ее ежедневно.

Уничтожен взвод оккупантов на промке

Дата: февраль 2025 года

Локация: Донецкое направление

Операторы 3-го полка ССО уничтожили около взвода российских военных во время налета на промышленный комплекс. Только одному вражескому военному удалось сохранить жизнь – он сдался в плен и рассказал ценную информацию о местах накопления противника и его складах боеприпасов. Эти арсеналы уничтожены в тот же день.

Во время спецоперации первыми отработали экипажи БпЛА. По сбросам и ударам FPV операторы вошли на промку на бронированных Humvee и зачистили все здания.

Минус четыре вертолета

Дата: март 2025 года

Локация: Белгородская область рф

ССО во взаимодействии с ГУР МО, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вражеских вертолета Ка-52 и два Ми-8. Ракетные удары были проведены в тыл врага, на созданную противником площадку для применения авиации – замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на Силы безопасности и обороны Украины.

Враг снова считал себя недосягаемым в глубоком тылу.

Спецоперация в Курской области

Дата: март 2025 года

Локация: Курская область РФ

Воины 6-го полка ССО "Рейнджер" провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи. Во время быстрого контакта было уничтожено 25 северокорейцев.

Восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах. Несмотря на численное превосходство противника и вражеский артиллерийский огонь, воины ССО доказали превосходство качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов во время контакта.

Аэродром под прицелом

Дата: 27 июня 2025 года

Локация: Волгоградская область РФ

В рамках снижения возможностей российского агрессора наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины подразделения ССО ВСУ, СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли поражение по аэродрому "Мариновка".

По предварительной информации, уничтожено четыре единицы авиационной техники врага, в частности, самолеты Су-34, а также техническо-эксплуатационную часть – место, где осуществлялось обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

Перекрыты морские маршруты

Дата: 14 августа 2025 года

Локация: Астраханская область рф

Военнослужащие ССО осуществили специальные действия по поражению судна "Порт Оля 4" в морском порту "Оля". Оно было загружено комплектующими к БПЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана.

Этот порт используется российским агрессором как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

"Искандеры" под ударом

Дата: 9 августа 2025 года

Локация: Курская область РФ

Были нанесены удары по ангарам 448-й ракетной бригады имени С. П. Непобедимого, на территории бывшей птицефабрики. Результатом комплексной работы ССО стало:

– 5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;

– 1 уничтожена пусковая установка ОТРК "Искандер";

– поражен ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший объект;

– разрушены склады и автомобильная техника.

Последний день "Триумфа"

Дата: 5 сентября 2025 года

Локация: Калужская область РФ

Во время проведения специальной разведки группа ССО обнаружила комплекс ЗРК С-400 "Триумф". После получения визуального подтверждения объекта операторами были переданы данные для нанесения огневого поражения.

В результате успешных действий ударные дроны Сил специальных операций поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского ЗРК.

Deep strike ССО: уничтожаем вражеские НПЗ

Дата: 18 сентября 2025 года

Локация: Волгоградская область рф

В течение года во взаимодействии с подразделениями сил безопасности и обороны был поражен ряд стратегически важных объектов нефтеперерабатывающей и газодобывающей отрасли врага. В частности, поражен Волгоградский НПЗ, который задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот НПЗ является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе рф. Ежегодный объем переработки составляет 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в рф.

"Град" больше не помощник

Дата: 4 октября 2025 года

Локация: Республика Карелия, рф

ССО поразили ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М". Ракетоноситель направлялся из Балтийского в Каспийское море. Поражение пришлось в правую часть отсека силовой установки корабля. Пораженный "Град" – один из самых новых и современных кораблей рф, введенный в состав Балтийского флота россии в конце 2022 года. Основным вооружением судна является ракетный комплекс "Калибр-НК".

Был состав – нет состава

Дата: 17 декабря 2025 года

Локация: Луганская область

Подразделения front-strike ССО осуществили поражение полевого артиллерийского склада 101-й отдельной бригады материально-технического обеспечения 51 ЗВА на временно оккупированной территории с использованием ударных БпЛА FP-2.

Указанный склад активно использовался для поставки боеприпасов и обеспечения наступательных возможностей войск противника.

