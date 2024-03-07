10 тысяч беспилотников и не только: Великобритания объявила о новом оборонном пакете для Украины

Великобритания объявила о выделении Украине помощи в размере 325 миллионов фунтов стерлингов (около 416 млн долларов), чтобы обеспечить ВСУ передовыми беспилотниками в течение 2024 года. Финансирование обеспечит нашей стране более 10 000 БПЛА, большинство из которых FPV-дроны, а также 1000 ударных беспилотников, исследованных и разработанных в Великобритании и разведывательных и морских дронов.

Об этом сообщил министр обороны страны Грант Шаппс после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Он отметил, что речь идет о расширении пакета беспилотников на 200 млн. фунтов.

"Я наращиваю наше обязательство вооружить Украину передовыми новыми беспилотниками, поступающими непосредственно из ведущей мировой оборонной промышленности Великобритании – прямо с завода на линию фронта. Я призываю международных партнеров присоединиться к Великобритании в этих усилиях", – заявил британский министр.

В Минобороны Великобритании заявили, что ВСУ используют предоставленное им оружие "с беспрецедентным эффектом", в частности, речь идет об атаках на российский Черноморский флот. В британском ведомстве отметили, что более 100 миллионов фунтов стерлингов из этого пакета будут израсходованы на морской потенциал, что поможет Украине изменять ситуацию в Черном море.

"Вооруженные силы Украины заслужили значительное внимание благодаря высокоэффективному применению различных типов беспилотных летательных аппаратов – уничтожая и поражая тысячи единиц российского оснащения и техники, используя гораздо более дешевые системы. Высокоманевренные беспилотники FPV, позволяющие оператору точно контролировать движения дрона в реальном времени, обхода российской противовоздушной обороны для поражения целей. Украинские войска также эффективно использовали эти беспилотники, чтобы нанести удар по ВМС России. Поскольку более 100 миллионов фунтов стерлингов из этого пакета будет израсходовано на морской потенциал, Украина продолжит изменять ситуацию в Черном море", – отметили в британском ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем Великобритании по обороне Грантом Шеппсом. Политики обсудили продолжение оборонного сотрудничества между двумя странами.

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