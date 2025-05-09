10 вещей, которые нужно знать о Роберте Превосте, которого избрали Папой Львом XIV

Новоизбранный Папа Римский Роберт Фрэнсис Превост, рожденный в США, провел более 10 лет в Латинской Америке, где получил глубокое понимание местных культур. Благодаря своим связям с Перу и социальным реформам он стал уважаемым не только в Латинской Америке, но и в Ватикане, где продолжает бороться за социальную справедливость и права бедных.

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В своем материале CNN поделились 10 уникальными фактами о новом Папе, которые подчеркивают его неповторимый путь в Церкви. Эти факты не только отражают его личную историю, но и показывают, как он сочетает церковные традиции с современными подходами, а также как его лидерство отвечает вызовам и потребностям современного мира.

1. Почему Превост не был признан "американцем" в Ватикане

Превост родился в Чикаго, но внутри Ватикана его считали "наименее американским" среди всех американских кардиналов. В течение десяти лет он работал в Трухильо, Перу, а затем был назначен епископом Чиклайо, другого перуанского города, где служил с 2014 по 2023 год. Он свободно владеет испанским и итальянским языками, что продемонстрировал во время своего первого обращения к публике на площади Святого Петра.

2. Как Папа Франциск повлиял на карьеру Превоста

Папа Франциск высоко оценивал Превоста и имел о нем очень высокое мнение, как отметил ватиканский корреспондент CNN Кристофер Лэмб.

"Очевидно, Папа Франциск видел в нем способного лидера", — сказал Лэмб.

Он встретился с новым Папой Львом XIV, когда тот еще был кардиналом, и заметил, что тот произвел впечатление "очень вдумчивой и размеренной личности".

В общем, Лемб описал его как скромного человека, который не пытается привлекать к себе лишнее внимание.

Также Папа Франциск назначил его префектом дикастерии, занимающейся назначением епископов. Это важное назначение стало для Превоста возможностью участвовать в важных реформах Церкви, направленных на борьбу с коррупцией и укрепление справедливости в среде религиозных лидеров.

3. Что означает принадлежность Превоста к Ордену святого Августина

Превост является членом Ордена святого Августина, одного из крупнейших и старейших монашеских орденов в Католической Церкви. Орден акцентирует внимание на проповедовании и служении бедным, а также на личном духовном развитии. Эта принадлежность подчеркивает глубокое чувство смирения Превоста и его стремление следовать идеалам Августина — служить не только Церкви, но и людям.

4. Как Превост планирует управлять Церковью в условиях поляризации

Лео планирует продолжить направление, установленное Франциском, по развитию церкви и поддержке более инклюзивного глобального сообщества. Однако, ожидается, что он будет вести ее в соответствии с собственными убеждениями.

Ожидается, что он будет демонстрировать более прогрессивный подход к социальным вопросам, таким как миграция и бедность, одновременно сохраняя умеренную позицию относительно моральных аспектов католической доктрины. Чтобы получить большинство в две трети голосов в Коллегии кардиналов, ему пришлось заручиться поддержкой даже среди более умеренных и консервативных членов.

Его план - быть лидером, который поддерживает традиционные католические ценности, но одновременно следит за тем, чтобы Церковь оставалась актуальной и доступной для людей в современном мире.

5. Какие увлечения имеет Папа Лев XIV вне церковной деятельности

Превост - активный любитель спорта, в частности тенниса. Его увлечения помогают ему сохранять физическую форму и в то же время выступают как способ восстановления от сложных моментов в его карьере. Он также любит читать, особенно духовную литературу, и совершать прогулки. Это позволяет ему оставаться в гармонии с природой и поддерживать баланс между напряженной работой и личным временем.

6. Что символизирует выбор имени Лев для Папы Превост

Имя Лев имеет глубокое символическое значение в истории Католической Церкви. Лев XIII был известен своей борьбой за права бедных и рабочих, а также своими социальными реформами.

Превост, выбирая это имя, хочет продолжить традицию социальной справедливости и бороться за права тех, кто находится в самом затруднительном положении. Его понтификат имеет целью уделять больше внимания таким вопросам, как бедность, миграция и социальное неравенство.

7. Почему Превост считается "наименьшим американцем" из американских кардиналов

Несмотря на то, что Превост родился в США, он значительно больше связан с Латинской Америкой из-за своего служения в Перу. Превост получил перуанское гражданство, что стало важным шагом для его карьеры и символизирует его глубокую связь с Латинской Америкой. Это сделало его почти "своим" для местных верующих и повлияло на его восприятие в Риме.

8. Как Папа Франциск оценил Превоста

Папа Франциск высоко оценил Превоста за его способность быть чувствительным к социальным проблемам и одновременно сохранять глубокое богословское понимание. Лемб, ватиканский корреспондент CNN, отмечал, что Превост был "очень вдумчивым человеком, очень размеренным", и что он имел большое влияние на Ватиканские реформы в социальной и духовной сферах.

9. Почему Превост считает себя миссионером, и как его опыт в Перу повлиял на его духовный путь

Превост считает, что главная задача священнослужителя - это проповедовать Евангелие и служить людям, и он верит, что миссионерская деятельность является сердцем его призвания. Его время в Перу стало не только важной частью его карьеры, но и большим духовным опытом, поскольку он научился работать с различными общинами и глубже понимать потребности бедных и маргинализированных.

10. Каково двойное гражданство Превоста и его значение

Лео Превост имеет двойное гражданство США и Перу, что является важным аспектом его личной и профессиональной идентичности. Он получил перуанское гражданство в 2015 году, что подчеркивает его глубокое сочувствие к этой стране и стремление к более глубоким связям с Латинской Америкой. Это также было важным шагом для его карьеры в церкви, поскольку позволило ему лучше понять и служить потребностям местных верующих.

Напомним, что в четверг, 8 мая, в 18:08 над Сикстинской часовней появился белый дым, который сообщил, что 133 кардинала избрали 267-го Папу Римского. Отметим, что выбрать Папу удалось на второй день тайного конклава и после нескольких неудачных попыток, во время которых из дымохода над Сикстинской капеллой шел черный дым. Всего состоялось четыре раунда голосования.

Как сообщал OBOZ.UA, новым Папой Римским избран американец Роберт Фрэнсис Превост. Новый понтифик избрал себе папское имя Лев XIV. Он стал первым Папой из США. Папа Римский Лев XIV в своей первой речи призвал к построению мостов диалога для достижения мира.

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