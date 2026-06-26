Россия не отказалась от планов захвата украинских территорий, а лишь корректирует сроки их реализации. В настоящее время на территории Украины находится более 721 тысячи российских военнослужащих, а главной тактикой оккупантов по-прежнему является постепенное истощение украинской обороны с помощью пехотных штурмов.

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Об этом главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил в интервью The Times. Он предостерег от недооценки врага, который сохраняет превосходство в баллистических ракетах, артиллерии и живой силе.

Россия не изменила своих целей в войне

По словам Сырского, несмотря на замедление темпов российского наступления в этом году, Кремль не отказался от намерения оккупировать украинские территории.

Главнокомандующий подчеркнул, что российское командование лишь пересматривает сроки выполнения своих планов.

"Российское командование не отказалось от своих планов по захвату украинской территории. Они лишь корректируют временные рамки", — сказал Сырский.

Он отметил, что, как и в прошлом году, российская армия продолжает использовать преимущественно пехотные подразделения, применяя тактику "тысячи порезов" для постепенного прорыва украинской обороны.

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По словам главнокомандующего, главной целью оккупантов остается захват украинских территорий.

На территории Украины находится более 721 тысячи российских военных

Сырский сообщил, что Россия сохраняет существенное преимущество по отдельным компонентам военной мощи.

В частности, по оценкам украинского командования, на территории Украины в настоящее время находятся 721 300 российских военнослужащих.

Кроме того, Россия имеет преимущество в запасах артиллерийских боеприпасов, баллистических ракет и численности личного состава.

В то же время главнокомандующий подчеркнул, что украинские силы продолжают эффективно наносить врагу значительные потери.

Дроны изменили характер войны

По словам Сырского, сегодня именно беспилотники наносят подавляющее большинство потерь российской армии.

В то же время эффективность различных видов вооружения может меняться в зависимости от погодных условий и конкретной боевой ситуации.

Главнокомандующий отметил, что массовое использование дронов существенно изменило характер боевых действий и практически сделало невозможным проведение масштабных наступательных операций любой из сторон.

Сырский пояснил, что современное поле боя находится под постоянным контролем разведывательных беспилотников.

По его словам, любое скопление войск на расстоянии до 40 километров от линии фронта быстро обнаруживается и становится целью для ударов.

Из-за этого использование бронетехники для прорыва обороны стало чрезвычайно рискованным.

"Это делает невозможным применение бронетехники, ведь её уничтожают задолго до того, как она достигнет линии боевого столкновения. Поэтому сейчас наши военные, так же как и солдаты противника, вынуждены наступать пешком, как это было во время Первой мировой войны", – отметил он.

Сырский предостерег от недооценки противника

Несмотря на значительные потери российской армии, главнокомандующий предостерег от недооценки ее потенциала.

По его словам, Россия по-прежнему располагает значительными ресурсами, прежде всего в сфере вооружений.

"Не стоит недооценивать врага. Россия обладает огромным потенциалом, прежде всего в плане своих систем вооружения", – подчеркнул Сирский.

Он также отметил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает отвергать возможность реальных мирных переговоров, а потому война остается войной на истощение, в которой обе стороны ищут технологические преимущества для изменения ситуации на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска значительно усилили свое присутствие на южных направлениях Украины. Общая численность группировки противника там достигла около 140 тысяч военнослужащих.

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