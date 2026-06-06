Сырский: РФ сосредоточила 140 тысяч военных на южных направлениях в Украине

Российские войска значительно усилили свое присутствие на южных направлениях Украины. Общая численность группировки противника там достигла около 140 тысяч военнослужащих.

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Ситуация на фронте остается напряженной и динамичной, с активными боевыми действиями. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Он отметил, что работал в воинских частях и подразделениях, выполняющих боевые задачи на самых горячих направлениях Южной операционной зоны. Во время поездки он ознакомился с текущей обстановкой и обсудил с командирами ситуацию на передовой.

В частности, на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих. Еще примерно такое же количество сил сосредоточено на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Противник продолжает наращивать усилия, в то же время Силы обороны Украины ведут активные боевые действия в ответ.

На местах Сырский работал вместе с командующим группировки десантно-штурмовых войск генерал-майором Олегом Апостолом и командирами десантно-штурмовых и штурмовых подразделений.

Во время совещания обсудили результаты выполнения боевых задач, актуальную обстановку и дальнейшие шаги для укрепления позиций украинских сил.

Главнокомандующий поддержал инициативы командиров относительно более активных действий на определенных направлениях. Также было принято решение о дополнительном обеспечении подразделений необходимыми техническими средствами и боеприпасами.

Отдельное внимание Сирский уделил сохранению жизни украинских военных, подчеркнув, что это остается ключевым приоритетом при выполнении боевых задач.

Кроме того, вместе с командующим группировки Сил беспилотных систем майором Робертом Бровди обсудили развитие и применение беспилотных систем. Украинские военные продолжают наращивать возможности для поражения противника, в частности на оперативной глубине.

"Спасибо каждому украинскому воину за стойкость, профессионализм и мужество. Борьба продолжается. Слава Украине!" – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российской армии в войне против Украины превысили 141,5 тысячи военных, из которых более 83 тысяч – безвозвратные. В то же время, по его словам, украинская тактика активной обороны и работа подразделений БПЛА позволяют ежедневно наносить РФ масштабные потери.

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