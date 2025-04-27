'11 ракет – за две минуты': в Воздушных силах рассказали, как работает ЗРК NASAMS. Видео

Украинские военнослужащие продолжают эффективно отражать российские массированные ракетные атаки. Благодаря современным средствам противовоздушной обороны враг не достигает своих целей.

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Одним из средств, которое демонстрирует крайне высокую эффективность, является зенитный ракетный комплекс NASAMS. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Командир дивизиона Герой Украины Кирилл Перетятько продемонстрировал, как работает NASAMS, и рассказал о тяжелых противовоздушных боях во время массированных российских атак.

Защитник Украины отметил, что только в одном бою его подразделение сбило сразу 11 российских крылатых ракет. В целом на счету этого подразделения более 150 уничтоженных вражеских целей.

По словам командира дивизиона, во время массированных обстрелов критической инфраструктуры военнослужащим приходилось перезаряжать пусковые установки прямо во врем боевой работы.

Также военный отметил, что российские пропагандисты постоянно безосновательно обвиняют украинскую ПВО в якобы поражении гражданских целей. Перетятько подчеркнул, что ракеты, которые применяются в ЗРК NASAMS, имеют ликвидатор, который уничтожает ракету, если она не попала в цель.

Напомним, в ночь на 27 апреля российская террористическая армия массированно атаковала Днепр дронами-камикадзе. Вследствие обстрела в семи многоэтажках выбило не менее 150 окон.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска атаковали ударными дронами Одесщину. В Одесском районе в результате атаки повреждены трехэтажный жилой дом и легковые автомобили.

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