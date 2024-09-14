138 боев за сутки: в Генштабе назвали самое горячее направление на фронте

За сутки 13 сентября на фронте зафиксировано 138 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Кураховском направлении.

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Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Украинские воины между тем наносили удары по местам сосредоточения живой силы и техники оккупантов, а также уничтожили пункт управления, РЛС С-300 и два средства ПВО врага.

По данным Генштаба, накануне на фронте произошло 138 боевых столкновений. Особенно горячо было на Кураховском направлении.

Захватчики били по позициям украинских воинов и по населенным пунктам изо всех видов вооружений. В частности, нанесли ракетный удар с применением одной ракеты, совершили 82 авиаудара, сбросив 105 КАБов, а также более 4000 обстрелов, из них 131 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Павловка, Ахтырка, Ямполь, Кислая Дубина, Новоегоровка, Бондарное, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Щербиновка, Петровка, Леонидовка, Дружба, Селидово, Воздвиженка, Белицкое, Александрополь, Угледар, Ивановка, Новоданиловка, Новопавловка, Николаевка, Одрадокаменка и Казацкое.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также по пункту управления, РЛС С-300 и двум средствам ПВО оккупантов.

На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцев.

На Купянском направлении произошло 11 боеприкосновений у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза неподалеку от Копанок, Грековки, Твердохлебового, Макеевки, Невского, Ямполевки, Торского, Серебрянки и Белогоровки.

На Северском направлении произошло три боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении шли четыре боевых столкновения в районах Часова Яра и Андреевки.

На Торецком направлении россияне атаковали шесть раз неподалеку от Дачного, Торецкого и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое, Селидово, Михайловка, Новогродовка и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 43 атаки противника в сторону Украинска, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времьевском направлении враг десять раз наступал вблизи Катериновки, Угледара и Золотой Нивы.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, пять раз атакуя оборонные рубежи украинцев.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что накануне общие потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также наши воины обезвредили три танка, 40 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, РСЗО, одно средство ПВО, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 71 единицу автомобильной и 13 единиц специальной техники.