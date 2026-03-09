20 километров пешком: как дрон спас шестерых людей из Купянска. Видео

Спецназовцы полиции Харьковской области провели операцию по эвакуации гражданских из города Купянск. С помощью дронов они смогли вывести шесть человек из опасной зоны, где продолжаются боевые действия. Люди прошли более 20 километров пешком по заранее определенному маршруту, пока операторы беспилотников контролировали их движение с воздуха.

Информацию об операции обнародовала пресс-служба Национальной полиции Украины. В сообщении указано, что в командный пункт Полка полиции особого назначения обратились представители 425-й бригады с просьбой помочь в эвакуации мирных жителей. В полиции пояснили, что для этого привлекли пилотов аэроразведки и силы стрелкового батальона.

"С помощью дронов спецназовцы смогли вывести шестерых гражданских к условно безопасной точке", – говорится в сообщении.

Маршрут к безопасности

Чтобы выбраться из опасной территории, людям пришлось пройти более 20 километров пешком. Все это время их движение контролировали операторы беспилотников. Они следили за маршрутом и фактически вели группу с воздуха.

Дрон типа Mavic использовали как ориентир в темноте и на сложных участках пути. Операторы подавали световые сигналы, которые показывали людям, куда двигаться дальше. Таким образом спецназовцы дистанционно сопровождали гражданских, помогая им избегать опасных мест.

Эвакуация бронетехникой

После того как люди добрались до определенной условно безопасной точки, их забрали бронированным транспортом. Группу перевезли в поселок Шевченково.

Там эвакуированных передали волонтерам. Они помогли людям с дальнейшим размещением и решением бытовых вопросов. В полиции отметили, что операцию провели совместно с военными подразделениями, а главной целью было быстро и безопасно вывести гражданских из района повышенной опасности.

Также OBOZ.UA сообщал, на Купянском направлении (Харьковская область) украинские десантники сорвали попытку оккупантов заминировать местность вблизи села Загрызово. Российских военных, которые пытались провести диверсию, ликвидировали в стрелковом бою.

