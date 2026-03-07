Пытались заложить мины: на Купянщине десантники сорвали вражескую. Видео

На Купянском направлении (Харьковская область) украинские десантники сорвали попытку оккупантов заминировать местность вблизи села Загрызово. Российских военных, которые пытались провести диверсию, ликвидировали в стрелковом бою.

Видео дня

Удачную операцию провели бойцы 7-го корпуса ДШВ. Также в Telegram-канале корпуса поделились кадрами операции.

Вблизи села Загрызово группа оккупантов пыталась установить мины. Действия врага заметили десантники 2 аэромобильного батальона 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады.

Вскоре к охоте на оккупантов присоединились пилоты бомберов и штурмовое подразделение. Российских солдат убили в стрелковом бою.

"Действия противника наши десантники оперативно обнаружили. Вовремя были задействованы бомбардировщики и штурмовая группа, которая в стрелковом бою уничтожила противника. Операция по минированию – сорвана, а угроза – нейтрализована", – отметили в корпусе.

Напомним, штурмовикиполка "Скала" осуществили масштабную операцию по уничтожению российских сил в Купянске. Бои продолжались непосредственно в городских кварталах – в многоэтажках, подвалах и промышленных зданиях. В результате операции украинские военные ликвидировали очаги противника и зачистили десятки улиц города.

Также OBOZ.UA сообщал, Россия разворачивает на Купянском направлении элементы недавно реформированной 34 артиллерийской дивизии ВС РФ. Это происходит в рамках подготовки к новому наступлению и может указывать на то, что на каком-то из его этапов этот участок фронта будет для Москвы приоритетным.

