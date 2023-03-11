'20 минут – и он в мясо': россиянин рассказал об алкоголизме среди 'мобиков' и потерях в армии РФ. Перехват

Россиянин рассказал о том, что среди мобилизованных в ряды "второй армии мира" встречаются люди, у которых есть большие проблемы с алкоголем. Одного из таких "мобиков"-алкоголиков пришлось отправить с передовой домой, так как ничто не помогало привести его в сознание.

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Об этом стало известно из телефонного разговора военного РФ и его друга, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). Примечательно, что сам гражданин РФ, который об этом рассказывал, тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

"Просто пригнали уже УАЗик, погрузили его и отвезли домой. Потому что ему и капельницу ставили, и что ему только не делали, и на губу сажали. 20 минут – и он в мясо", – рассказал россиянин.

Его друг-оккупант поделился с ним информацией о потерях в армии РФ. Несколько дней назад на передовую подвезли пополнение захватчиков, которых поселили в подвале.

По месту их расположения ударил танк, в результате чего семеро российских военных погибли, а еще восемь были ранены.

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Как сообщал OBOZREVATEL, из другого перехвата стало известно, что мобилизованные россияне, попадая на фронте в ту "мясорубку", в которую их бросает диктатор Владимир Путин ради своих бессмысленных целей и амбиций, начинают понимать, что их на самом деле жестоко обманули.

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