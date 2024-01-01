2024 год может стать решающим в войне Украины с Россией: в чем главный вызов для ВСУ и почему на Западе все чаще говорят о переговорах

В полномасштабной войне в Украине, которую развязала Российская Федерация, 2024 год может иметь решающее значение, заявляют украинские и западные чиновники. Некоторые придерживаются мнения, что 2024-й будет более тяжелым для украинцев, при этом неофициально на Западе все чаще звучит тема переговоров с РФ.

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События 2024 года повлияют на полномасштабную российско-украинскую войну в целом

В Фонде Карнеги за международный мир отмечали, что контрнаступление Сил обороны фактически достигло кульминации в октябре; с тех пор боевые действия приобрели скорее позиционный и изнурительный характер. "Я думаю, что этой зимой мы увидим кульминацию войны на истощение", – заявил сотрудник учреждения Майкл Кофман.

Он обратил внимание на то, что у России – материальное преимущество, но вряд ли это основной фактор. "Решающим фактором может стать людская мотивация", – оценил ситуацию эксперт.

По мнению аналитика, Запад усугубил и без того сверхсложную ситуацию для Украины. В то время как Кремль поставил одной из целей ослабление НАТО, часть партнеров Киева медлит с помощью.

В 2024 году, по мнению Кофмана, может произойти поворотный момент, если Украина сможет эффективно укрепиться и защититься от российского наступления. Он считает, что мы сейчас "в середине длинной пьесы", а весь следующий год нужно использовать для прицельных ударов по критической инфраструктуре оккупантов, баз и путей логистики ВС РФ.

"Тогда Украина сможет эффективно использовать следующий год, чтобы создать условия для возвращения инициативы", – предположил Кофман.

О том, что приближается переломный момент в войне, в Соединенных Штатах заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Выступая в Институте Гудзона в Вашингтоне, он сказал: "Следующий год будет решающим".

Аналогичный тезис озвучивал глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд. В интервью LIGA.net он отметил: то, что 2024 год может быть решающим, объясняется, среди прочего, выборами в США.

60-е голосование за американского президента должно состояться в декабре 2024-го. Ожидается, что конкурировать между собой будут демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп – последний неоднократно высказывался против дальнейшей помощи Украине.

"Я считаю, что Украина делает достаточно, чтобы продолжать завоевывать поддержку в западных политических коридорах. И на саммите НАТО в Вильнюсе были взяты огромные обязательства. Однако я считаю, что следующий год будет решающим. Мы приближаемся к президентским выборам в США – это может иметь политическое значение. Трамп может вернуться. Кто знает, куда это пойдет?" – задал риторический вопрос Тобиас Эллвуд.

Поддержка партнеров окажет влияние на боевые действия

Президент Чехии Петр Павел в интервью Corriere della Sera отмечал: решающее значение для Сил обороны Украины будет иметь сохранение помощи союзников.

Он раскритиковал недостаточные поставки ВСУ военной техники, невыполнение обещаний касательно артиллерийских боеприпасов, медленные темпы обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Из-за этого, по мнению политика, украинцам не удалось вести наступательные действия с высокой интенсивностью.

"У нас нет другого выбора, кроме как предоставить Украине все необходимое для выполнения ее задачи по восстановлению суверенитета и контроля над своими границами: все меньше было бы нашим неуспехом", – подчеркнул Петр Павел.

Если бы РФ победила, это бы "укрепило идею о том, что другие режимы могут достигать своей цели силой и что они могут полагаться на слабость западных демократий".

Глава Чехии тоже считает, что 2024-й будет тяжелее для Украины. Если запад упустит возможность помочь Киеву, то "следующий год может оказаться еще более благоприятным для Москвы", отметил Павел.

"Россияне очень хорошо учатся – на наших ошибках, на своих ошибках. Чем берут россияне? Россияне берут своим количеством, человеческими массами. Не жалея свой человеческий ресурс, они продолжают выполнять те задачи, которые перед ними стоят", – рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский в интервью "BBC Украина".

Он соглашается, что год будет тяжелым. Ведь противник многое заимствует у нас, учится, адаптируется.

Кроме того, чем ближе мы к выполнению основной задачи – выхода на наши государственные границы, – тем сложнее. Чтобы облегчить это, нужно оружие, поступление которого не зависит от политических качелей в руководстве стран-партнеров, и боеприпасы, в том числе ракеты. Также у ВСУ нет другого варианта, кроме дальнейшего уничтожения и живой силы, и техники россиян, отметил Тарнавский.

Тема переговоров Киева и Москвы звучит, но организовать их сложно

По информации NBC News, некоторые западные чиновники все чаще размышляют о дипломатических переговорах между сторонами, потому что считают, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь заявленных целей в войне.

Поскольку зимой боевые действия замедляются, "существует потенциал для переговоров", сказал один из собеседников NBC News.

В то же время источники издания в США признают, что посадить Украину и Россию за стол для диалога будет непросто, а обе стороны, вероятно, рассчитывают использовать замедление темпов боевых действий зимой для перегруппировки и переподготовки своих сил.

Как писал OBOZ.UA:

– В Politico недавно заявили, что на фоне угрозы уменьшения западной помощи Украине администрация президента США Джо Байдена и европейские чиновники незаметно переключают свое внимание с поддержки цели Киева – полной победы над Россией – на улучшение позиции украинцев в переговорах о прекращении войны. Партнеры якобы задумываются о том, чтобы готовить Украину больше к обороне, чем к наступлению.

– 19 декабря президент Владимир Зеленский назвал условие, при котором возможны переговоры между Украиной и Россией. Киев будет обсуждать только украинскую "формулу мира".

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