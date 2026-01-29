2026 год станет переломным? WSJ описала три сценария развития войны в Украине

2026 год может стать решающим в российско-украинской войне. Украинская армия противостоит обстрелам и постепенному истощению ресурсов, в то же время Кремль сталкивается с экономической стагнацией и давлением санкций.

Американское издание The Wall Street Journal обозначило три основных сценария развития войны в Украине в 2026 году. Наиболее вероятным остается продолжение пятого года изнурительного позиционного противостояния, во время которого переговоры будут "ходить по кругу".

Первый сценарий

Первый и наиболее реальный сценарий, как отмечают в издании, предусматривает продолжение позиционной войны, когда переговоры продолжаются, но ни одна из сторон не достигает успеха.

В условиях такого развития событий украинская армия и в дальнейшем останется истощенной, а Россия тем временем будет надеяться, что экономическое и военное давление заставит Киев уступить.

Второй сценарий

Согласно прогнозам, второй сценарий предполагает, что украинские силы истощатся быстрее российских.

Учитывая многолетние боевые действия, недостаток резервов, увеличение случаев самовольного оставления частей (СОЧ) и российские обстрелы, Украина может быть вынуждена подписать менее выгодное соглашение и получить взамен гарантии безопасности. Уступки могут касаться как территорий, так и численности Вооруженных сил.

Третий сценарий

Последний вариант развития событий касается экономической "усталости" страны-агрессора России. Этому будут способствовать стагнация экономики, санкции, низкие цены на нефть и европейское и американское противодействие "теневому флоту", которое давит на энергетический сектор, от которого зависят доходы Кремля.

Издание отмечает, что усиление санкций и контроль за их соблюдением могут ускорить необходимость реальных переговоров. Поэтому если обе стороны осознают, что не могут продолжать войну в долгосрочной перспективе, переговоры могут превратиться в более серьезный поиск компромисса, приемлемого для обеих сторон.

Напомним, утром 24 января в Абу-Даби (ОАЭ) прошли мирные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Как и в предыдущий день, основная часть дискуссии прошла за закрытыми дверями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) между Украиной, Россией и США обсуждались два соглашения. Первое – 20-пунктный мирный план – будет подписано между Киевом и Вашингтоном. Также Соединенные Штаты должны подписать соглашение и с РФ.

