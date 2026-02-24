24.02.2022. Гостомель, Макаров, Николаев, Изюм: начало большой войны глазами ССО

24 февраля 2022 года для большинства украинцев началось со звуков взрывов и четкого осознания: началась большая война. Для подразделений Сил специальных операций это стало точкой входа в режим ежедневной боевой работы. Сегодня, в годовщину полномасштабного вторжения, мы вспоминаем те первые дни и недели сквозь призму действий ССО, которые работали прежде всего там, где ситуация требовала быстрых и точных решений – на подступах к Киеву, на юге, в районах критической инфраструктуры и в городах, оказавшихся под прямым давлением российских войск.

Аэропорт "Антонов": первый удар по зубам

24 февраля. Уже с самого утра аэропорт "Антонов" в Гостомеле Киевской области превратился в одну из самых горячих точек на карте боев. Российский замысел читался довольно четко: быстро захватить аэропорт, создать воздушный мост и перебросить под столицу основные силы. Именно поэтому украинские подразделения, среди которых была группа 8-го отдельного полка ССО во главе с "Томасом", получили задачу не дать вражескому десанту закрепиться.

"По сути, нам приказали не дать самолетам сесть. А если им таки это удастся, принять бой и максимально подавить противника, выиграв время для других подразделений, которые должны были подойти к аэропорту", – рассказывает один из спецназовцев.

Вместе с ССО на направлении работали подразделения Национальной гвардии, которые заняли оборону непосредственно на взлетной полосе, и спецподразделения ГУР.

События пошли по не совсем ожидаемому сценарию. Вместо тяжелого транспортника в небе появились российские вертолеты. "По информации должен был быть Ил-76, но прилетело очень много вертолетов с российскими группами на борту. К такому мы не были полностью готовы, но все равно отработали по максимуму", – вспоминает один из бойцов.

Спецназовцы действовали короткими маневрами – отошли, перегруппировались, снова открыли огонь. В общем украинским силам на этом участке удалось сбить из ПЗРК три вертолета – два Ка-52 и один Ми-8. Таким образом, наши ребята заставили российскую авиацию менять тактику и применять тепловые ловушки.

Ключевое решение в тот день приняли подразделения Нацгвардии: понимая, что после вертолетов может садиться самолет, они минометным огнем повредили взлетную полосу. Это фактически сорвало возможность быстрого воздушного усиления российского десанта. Главная задача – сорвать быстрый захват аэропорта – была выполнена.

Гостомель: "шахматная доска" и ловушка от ССО

В начале марта бои за Гостомель перешли в другую фазу – менее хаотичную, но не менее напряженную. Район превратился в сложную "шахматную доску" из разрозненных позиций, мобильных групп и колонн техники, пытавшихся прорваться к Киеву.

3 марта. Подразделения 3-го отдельного полка ССО совместно с другими силами обороны провели результативную засаду в самом Гостомеле. Нашим бойцам удалось остановить и разбить колонну российской бронетехники, в том числе боевые машины десанта.

Удар был точечным и быстрым – в стиле ССО. Сначала вывели из строя главную машину, затем замыкающую, после чего колонна фактически оказалась в ловушке. Далее по схеме: начали работать мобильные группы и огневые средства.

В результате было ликвидировано не менее полусотни российских военных, преимущественно из состава 31-й десантно-штурмовой бригады РФ. Украинские спецназовцы также захватили трофейную технику, средства связи и документы – важную развединформацию для дальнейших действий.

Участники тех событий вспоминают: российские подразделения не ожидали такого уровня организованного сопротивления малых мобильных групп. "Они планировали быстро высадиться, закрепиться и двигаться дальше. А получили постоянное давление и потери", – говорит один из спецназовцев 3-го полка.

Макаровский узел и охота "Медоеда"

В первые дни полномасштабной войны формировался и Макаровский узел обороны, который должен был сдерживать продвижение российских колонн на запад от столицы.

2 марта. Подразделения 3-го полка ССО в связке с частями 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад прорвали вражескую блокаду и закрепились в Макарове. После этого они начали системно бить по колоннам противника. Работали из засад, используя узкие дороги и леса. Вражеская бронетехника и бензовозы часто двигались плотно и самоуверенно, нередко без надлежащей пехотной разведки впереди, и это становилось их уязвимостью.

В итоге именно гибкость действий украинских спецназовцев позволили не только сорвать первоначальный замысел российского командования под Гостомелем, но и стабилизировать западный сектор обороны Киева в районе Макарова – с очень ощутимым стратегическим результом.

Эффективно работала и созданная в первый день вторжения тактическая группа ударных беспилотных комплексов ССО "Медоед". Название взяли от небольшого, но упрямого животного, которое в природе атакует значительно более крупных соперников. Уже через несколько дней группа действовала под Киевом – в Ирпене, Буче, Гостомеле, Мостище, то есть на той самой первой линии обороны столицы.

Командир группы Михаил позже вспоминал, что их работа тогда сводилась к простому принципу: закрывать горячие участки там, где возникала угроза. Переломным моментом он называл эпизод с подрывом дамбы в районе Козаровичей, после чего вода разлилась в пойме Ирпеня и существенно затруднила продвижение российских войск.

В итоге в конце марта российские войска вынуждены были отступить со всей области...

Эффект неожиданности в николаевском аэропорту

Пока на Киевщине сдерживали наступление на столицу, на юге страны решалась другая критическая задача – не допустить закрепления противника на подступах к Николаеву.

В начале марта подразделения ССО действовали в районе Николаевского аэропорта вместе с полицией и бойцами территориальной обороны.

7 марта. Группа 73-го морского центра под командованием офицера под псевдонимом "Кот" получила задание выбить противника из здания терминала и башни управления полетами. Россияне уже успели завести туда технику. Спецназовцы использовали эффект неожиданности: они заехали на территорию на обычных гражданских авто, быстро зачистили терминал и, поднявшись на башню, корректировали огонь артиллерии по врагу, который наступал со стороны Кульбакино.

Операция длилась менее суток, и, к счастью, наша группа обошлась без потерь. Не менее важным был и стратегический эффект – противник не смог использовать аэропорт как опорную точку для дальнейшего давления на город.

В те же недели тактическая группа 3-го полка во взаимодействии с 80-й десантно-штурмовой бригадой не позволила оккупантам осуществить обход областного центра с севера через Вознесенск, чтобы выйти к Южноукраинской АЭС. Спецназовцы выполняли роль "охотников за колоннами" и наводили артиллерию на понтонные переправы, которые враг пытался навести через реку Мертвовод – приток Южного Буга. Это заблокировало путь к электростанции и заставило врага отступить.

Уничтожено несколько вражеских штабов под Изюмом

На востоке страны ситуация разворачивалась не менее динамично. Среди защитников Изюма в начале марта были и группы 3-го полка ССО, которые работали в условиях почти полного окружения города: минировали мосты через Северский Донец, устраивали засады на передовые отряды россиян и обеспечивали связь. Именно благодаря разведке ССО под Изюмом было обнаружено и уничтожено несколько штабов 2-й общевойсковой армии РФ.

Таким образом, в феврале–марте 2022 года подразделения Сил специальных операций действовали как важный инструмент в общей системе обороны, работая рядом с десантниками, механизированными бригадами, полицией, территориальной обороной и местными группами сопротивления. Без громких сообщений в новостях, но именно там, где нужно было быстро изменить ситуацию на конкретном участке. В этой фразе, пожалуй, и есть самое точное объяснение роли ССО и в первые недели вторжения, и на дальнейших этапах борьбы Сил обороны с агрессором.

