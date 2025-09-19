35 км от границы с Украиной: россияне построили пусковую площадку для 'Шахедов' в Брянской области. Фото

Страна-агрессор Россия обустроила новую площадку для запуска дронов-камикадзе Shahed ("Герань") в Брянской области, всего в 35 километрах от украинской границы. Спутниковые снимки свидетельствуют, что комплекс уже готов к использованию.

Соответствующие фото обнародовал в своем аккаунте в Х аналитик Brady Africk. Он отметил, что место расположения комплекса определено между селами Война, Олешек, Голишина, Живой Ключ и Мартыновка в Брянской области. По его словам, объект может стать еще одним опасным местом запуска беспилотников по территории Украины.

Новые объекты возле границы

На снимках видно четыре складские зоны, замаскированные в высоких капонирах, а внутри – конструкции, похожие на навесы. Также обустроены два пусковых участка с катапультами. Подобные объекты россияне системно сооружают как в приграничных регионах, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Еще в начале августа сообщалось об уничтожении одной из таких площадок на территории аэродрома "Приморско-Ахтарск".

Детали спутниковых находок

Проект "Dnipro" зафиксировал еще два комплекса в Брянской и Орловской областях. Один из них расположен в 175 километрах от границы, возле села Цымбулова. Это главная площадка для запуска дальнобойных дронов, где российский телеканал "Звезда" даже снимал репортаж с демонстрацией атак по Украине.

Еще один комплекс находится неподалеку от села Навля в Брянской области. Он значительно меньше, но повторяет структуру главного объекта. На его территории есть три бункера-склада, однако стационарных пусковых систем там не установлено – беспилотники запускают с автомобилей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в ГУР показали начинку российского реактивного БпЛА "Герань-3" с турбореактивным двигателем серии "У". Этот дрон является аналогом иранского Shahed-238 и содержит компоненты от американских, китайских, швейцарских, немецких, британских и японских производителей.

Кроме того OBOZ.UA сообщал, что на обломках одного из российских дронов-камикадзе типа "Шахед" обнаружили mesh-модем, антенну и камеру. Благодаря таким изменениям аппарат может выполнять функции FPV-дрона, что усложняет его обнаружение и увеличит угрозу для украинцев.

