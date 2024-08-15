46 бригада снова угощает: десантники показали уничтожение колонны бронетехники россиян на Донбассе. Видео

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады поразили несколько колонн российской военной техники, которая скрывалась в лесах или разъезжала по полям и населенным пунктам Донбасса. Итогом стало уничтожение девяти вражеских бронемашин и танков.

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Оккупантов защитники накрыли артиллерией и добили FPV-дронами. Видео опубликовано в соцсетях военного формирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"46-я бригада снова угощает! Враг отправился на нас тремя колоннами, а мы гостеприимно встретили их", – отметили военные.

Так, 14 августа аэроразведка бригады разоблачила тайник из 15 единиц российской боевой техники, что повлекло за собой дальнейшие сокрушительные действия со стороны их побратимов-десантников.

Прицельные удары по вражеским машинам, которые уже были в движении или стояли, защитники назвали "обеденным меню" для россиян.

В частности, на первое десантники предложили "горячее из карандашей" РСЗО, на второе для "гурманов" была подана артиллерия с "соусом" от ПТРК, а воздушным "десертом" стали FPV.

"Вдоволь нажравшись, на земле украинского Донбасса остались "отдыхать" семь БТРов и два танка. Приятного аппетита, пусть вас всех шляк трафит!" – подчеркнули в 46-й ОАэМБр.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы НГУ ликвидировали более двух десятков единиц вражеской техники всего за сутки. В частности, были уничтожены девять танков и столько же артсистем, ряд РСЗО, автомобилей и складов БК оккупантов.

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