Украинские нацгвардейцы за сутки уничтожили 9 танков и много другой техники врага. Фото

Украинские защитники продолжают эффективно противостоять вражеским атакам, нанося российским войскам значительные потери. Так, недавно нацгвардейцы ликвидировали более двух десятков единиц вражеской техники всего за сутки.

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Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в своем Telegram-канале. В частности, были уничтожены 9 танков, 6 единиц автомобильной техники и 9 артиллерийских систем.

Кроме того, нацгвардейцы уничтожили 2 реактивные системы залпового огня и 2 состава боекомплекта врага.

Как сообщал OBOZ.UA, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины "денацифицировали" на поле боя 1240 российских оккупантов. За весь период полномасштабной войны численность потерь армии РФ убитыми и ранеными достигла уже 594 400 человек.

Напомним, что защитники Украины разбили некоторые российские позиции на фронте в Бахмутском районе Донбасса. Сбросами с дронов они отминусовали технику, пункт управления и самих оккупантов.

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