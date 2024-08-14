Два десятка танков и более тысячи оккупантов: в Генштабе назвали потери врага за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины "денацифицировали" на поле боя 1240 российских оккупантов. За весь период полномасштабной войны численность потерь кремлевской армии убитыми и ранеными уже достигла 594 400 человек.

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Об этом говорится в Facebook Генерального штаба ВСУ. Также к утру 14 августа оккупанты не досчитались десятков единиц своей техники, в частности 21 танк и 57 артсистем.

Кроме того, вражеское вооружение поредело на 17 боевых бронированных машин, 5 РСЗО, одно средство ПВО, 57 БПЛА оперативно-тактического уровня, 61 единицу автомобильной техники и автоцистерн, а также 7 единиц специальной техники.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали кадры операции на Кинбурнской косе Николаевской области. Воины разведывательно-ударной группы "Циклон" нанесли тяжелые потери врагу в военной технике и живой силе. В частности, армия РФ потеряла на Кинбурнской косе бронеавтомобиль "Тигр", БТР с личным составом, минометные и пулеметные расчеты.

Тем временем украинские нацгвардейцы из 1 Президентской бригады оперативного назначения имени "Буревий" мешают врагу закрепиться в Серебрянском лесу Луганщины. В частности, выжигают оккупантов украинские воины с помощью термобарических сбросов. После ювелирных отработок воинов на месте российских блиндажей и укрытий остаются пепелища.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спецназ подразделения "Омега" Национальной гвардии Украины продемонстрировал точный удар по вражеской технике на востоке. С помощью тепловизионного FPV-дрона бойцы уничтожили грузовик, который вез боекомплект на позиции российских оккупантов.

– Защитники Украины разбили некоторые российские позиции на фронте в Бахмутском районе Донбасса. Сбросами с дронов они отминусовали технику, пункт управления и самих оккупантов.

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