Украинские защитники уничтожили грузовик с БК на восточном направлении. Видео

Спецназовцы подразделения "Омега" Национальной гвардии Украины продемонстрировали точный удар по вражеской технике на востоке. С помощью тепловизионного FPV-дрона был уничтожен грузовик, который вез боекомплект на позиции российских оккупантов.

Видео дня

"Взрывное" видео было обнародовано в официальном Telegram-канале Нацгвардии 12 августа. "Омега" уничтожила грузовик с БК на восточном направлении", – говорится в сообщении.

В Нацгвардии добавили, что удар по силам противника нанесли операторы ударных БПЛА 1-го отдельного отряда центра специального назначения "Омега".

С помощью тепловизионного FPV-дрона украинские защитники уничтожили КамАЗ-6350, доставлявший БК на позиции оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки украинские защитники обезвредили 1080 российских оккупантов, а также 218 единиц их военной техники и вооружения. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 592 тыс. человек живой силы.

Напомним также, накануне в оккупированной Горловке на Донетчине, вероятно, были поражены базирование войск РФ и склады с военной техникой.

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