50% оружия на фронте должно быть украинского производства, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский на Сумщине заслушал доклад министра обороны Дениса Шмыгаля относительно обновления в министерстве. Первым был вопрос производства вооружения – глава государства заявил, что 50% оружия на фронте должно быть именно украинским.

Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 6 августа. "Был сегодня доклад министра обороны Дениса Шмыгаля здесь, на Сумщине, об обновлении в министерстве. Первое – максимум заказов для украинского производителя, чтобы 50% оружия на фронте было нашего, украинского", – отметил он.

Также говорили о развитии цифровых сервисов, всех систем, в частности "Дельты".

Также Шмыгаль докладывал о сокращении бюрократии и четкой коммуникации с подразделениями Сил обороны относительно их потребностей.

"Пятое – весь комплекс вопросов по личному составу. Все мы знаем эту проблематику. Вместе с военными министерство должно это решить", – добавил гарант.

Зеленский подробнее рассказал о своих совещаниях на Сумщине 6 августа. Денис Шмыгаль представил план работы на ближайшие полгода и приоритеты деятельности Министерства обороны. Это, в частности, развитие оборонных инноваций, масштабирование цифровизации, проекты по расширению производства оружия и военной техники, улучшение управления оборонными ресурсами и привлечение международной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, наземный роботизированный комплекс "РЫСЬ PRO" активно используется украинскими военными на фронте. Этот отечественный робот помогает доставлять боеприпасы, воду, медикаменты и другие важные грузы в опасные зоны – туда, где передвижение человека слишком рискованное.

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