'Работаем над укреплением обороны': Зеленский раскрыл детали важного совещания, которое провел на Сумщине. Видео

В среду, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую область. Во время поездки он, в частности, провел несколько важных совещаний.

На одном из них присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Денис Шмыгаль и командующий Десантно-штурмовых войск Олег Апостол. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"Ситуация по всей линии боевых действий, наши приоритеты и план на ближайшие полгода министерства обороны, действия десантно-штурмовых войск – по всему были отдельные доклады. Подробно все обсудили. Работаем над укреплением обороны и еще большей силы наших воинов", – рассказал президент.

Детали совещания

– Александр Сырский доложил об оперативно-стратегической ситуации на всей линии фронта.

– Денис Шмыгаль представил план работы на ближайшие полгода и приоритеты деятельности министерства обороны. Это, в частности, развитие оборонных инноваций, масштабирование цифровизации, проекты по расширению производства оружия и военной техники, улучшение управления оборонными ресурсами и привлечение международной помощи.

– Также президент заслушал доклад Олега Апостола о деятельности десантно-штурмовых войск.

Доклад Шмыгаля

На Сумщине президент заслушал доклад министра обороны Дениса Шмыгаля об обновлении в министерстве. Первый вопрос – это максимум заказов для украинского производителя, чтобы 50% оружия на фронте было именно украинского. Второе – это развитие цифровых сервисов, всех систем, в частности "Дельты".

Третий вопрос – это сокращение бюрократии. Четвертое – четкая коммуникация с подразделениями Сил обороны относительно их потребностей. Пятое – весь комплекс вопросов по личному составу.

"Все мы знаем эту проблематику. Вместе с военными министерство должно это решить", – сказал Зеленский.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия теперь, похоже, больше настроена на прекращение огня – давление на врага срабатывает. Главное, чтобы россияне не обманули нас и США относительно деталей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский на Сумщине встретился с украинскими защитниками и заслушал доклады командиров. Он среди прочего обсудил с военными обеспечение, подготовку новобранцев и инструкторов, а также вручил государственные награды за участие в Курской операции.

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