Россия несет значительные потери личного состава на фронте в Украине. Только в Ростове насчитывается 56 тысяч погибших оккупантов, которые до сих пор остаются неопознанными.

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Об этом стало известно из перехваченного разговора, обнародованного Главным управлением разведки Украины (ГУР). В нем житель Белгородской области РФ обсуждает масштабные потери российских военных во время агрессии против Украины.

"Говорил мне наш общий знакомый один, говорил 56 тысяч еще неопознанных, в Ростове. Там руку нашли, там ногу нашли", – рассказал россиянин.

Главное управление разведки МО Украины отмечает: за каждое военное преступление россиян, совершенное против украинского народа, последует справедливый ответ.

Ранее сообщалось, что Северокорейские войска продолжают нести огромные потери в Курской области. Несмотря на это, страна-террорист Россия продолжает использовать боевиков из КНДР для "мясных штурмов". На передовых рубежах северокорейским подразделениям не хватает даже питьевой воды.

Как сообщал OBOZ.UA, во время одного из вражеских штурмов в районе Лимана Донецкой области оккупанты организовали переправу из тел собственных погибших. Только так удалось форсировать реку и захватить небольшой плацдарм. Он описал один из показательных случаев штурмовых действий врага в районе Лимана, когда захватчикам приказали форсировать реку.

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