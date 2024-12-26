В ГУР раскрыли новые данные о потерях солдат КНДР на Курщине

Северокорейские войска продолжают нести огромные потери в Курской области. Несмотря на это страна-террорист Россия и дальше использует боевиков из КНДР для мясных штурмов.

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При этом на передовых рубежах северокорейским подразделениям не хватает даже питьевой воды. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Украинские разведчики отметили, что 20 декабря штурмовики армии КНДР на одном из участков понесли санитарные потери в количестве не менее 5 военнослужащих. Также подтверждено поражение минометного расчета подразделения армии КНДР.

Кроме того, в результате нанесенного Силами безопасности и обороны Украины огневого поражения по скоплению противника в районе населенного пункта Новоивановка Курской области северокорейские войска понесли значительные потери убитыми и ранеными. Тем не менее российские офицеры приказали им продолжать удерживать позиции.

Также в ГУР добавили, что 21 декабря россияне продолжили укомплектовывать подразделения армии КНДР боеприпасами и продовольствием с целью замещения потерь на позициях и продолжения штурмовых действий. Уже на следующий день в результате успешного удара Сил безопасности и обороны Украины, вероятно, по одному из ключевых узлов связи северокорейской армии зафиксировано резкое снижение радиообмена между военными КНДР.

В разведке также сообщили, что 24 декабря северокорейские подразделения вели боевые действия, в частности в районе Дарьино-Новоивановка Курской области. Боевики КНДР вели огонь из миномета/АГС с корректировкой с помощью БПЛА. Вражеские расчеты меняют позиции и находятся от линии боевого столкновения на расстоянии около 1 километра. Также войска КНДР развернули по меньшей мере 5 дополнительных наблюдательных постов с условными названиями "Граница 1-5" с целью более эффективной разведки.

Напомним, на фронте в Курской области РФ, по предварительным данным, погибли или получили ранения более 3 тыс. военных из Северной Кореи. Есть риски переброски дополнительных подразделений и военной техники из КНДР, на что будут ощутимые ответы Украины.

Ранее сообщалось, что боевики КНДР помогают украинским военным и занимаются самоликвидацией. На видео попал момент убийства северокорейским военным своего сослуживца.

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