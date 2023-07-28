60 россиян дезертировали: в Генштабе рассказали подробности боев за Старомайорское на южном фронте

Более полусотни российских военных из состава 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии вооруженных сил России отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области. Они дезертировали в районе населённого пункта Розовка Запорожской области.

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Кроме того, захватчики частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на фоне успешных боевых действий сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.

"В районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области. При этом оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику", – указали в Генштабе ВСУ.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины во время контрнаступательной операции освободили от российских оккупантов село Старомайорское Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель министра обороны Анна Маляр уже подтвердили увольнение этого населенного пункта.

В пресс-службе ССО 26 июля показали зачистку Старомайорского. Там базировалось подразделение российских десантников из 247 парашютно-десантного полка. Украинские защитники обнаружили и заблокировали захватчиков, в результате чего началось сражение, во время которого оккупанты были вынуждены сдаться.

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