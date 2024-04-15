600 км фортификаций в год: в Литве рассказали об укреплении границы с Беларусью

Литва за год построила пограничную инфраструктуру протяженностью 600 км. К тому же фортификационные сооружения на границе с Беларусью начали оборудовать специальной техникой.

Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в интервью Укринформу. Она подчеркнула, что страна пытается всеми силами предотвратить нелегальные миграционные процессы.

Белотайте отметила, что четыре пункта пропуска на границе с Беларусью остаются закрытыми.

"Прежде всего, мы это сделали в связи с войной в Украине, а также для предотвращения попадания в нашу страну нелегального табака и соблюдения санкций", – сказала министр.

По ее словам, литовские пограничники тщательно проверяют в пунктах пропуска, чтобы предотвратить контрабанду подсанкционных товаров. Кроме того, министр напомнила, что в страну запрещен въезд автомобилей с российскими номерами.

Что касается безопасности в Балтийском море, то Билотайте отметила, что литовцы постоянно испытывают угрозу со стороны Калининграда.

"Конечно, Литва является членом НАТО и по сути Балтийское море является внутренним морем Альянса, однако на внутреннем уровне мы всегда готовимся к потенциальной угрозе со стороны России", – сказала Белотайте.

По ее словам, литовская пограничная служба в море имеет отличную инфраструктуру и постоянно взаимодействует с Министерством обороны страны.

"Гаши границы, что по суше, что по воде – под замком", – резюмировала министр.

Как сообщал OBOZ.ua, количество боевиков ППК "Вагнер" в Беларуси неуклонно растет. Существуют вполне обоснованные опасения, которые готовят для провокаций на территории близлежащих европейских государств, а также захвата Сувалского коридора.

В этой связи накануне Вильнюс принял решение о закрытии двух из шести пограничных переходов с Беларусью. Это может снизить риски контрабанды и усложнить пассажиропоток через белорусскую границу.

Кроме того, Латвия с лета 2023 официально увеличила защиту государственной границы с Беларусью и мобилизовала сотрудников Государственной пограничной службы. Это связано с массовым прибытием наемников российского ППК "Вагнер" на белорусскую территорию, что создает гибридную угрозу Латвии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!