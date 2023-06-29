73% россиян убеждены, что РФ движется в 'правильном направлении', но количество сторонников переговоров возросло: данные опроса

Почти три четверти россиян, а именно 73%, убеждены, что Россия сейчас движется в "правильном направлении". В то же время существенно возросло количество тех, кто склоняется к варианту переговоров.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, недавно проведенного в России социологической компанией Russian Field, оказавшиеся в распоряжении RTVI. То, что Россия выбрала неправильное направление развития, сказали 16% опрошенных.

Результаты опроса показали, что среди тех, кто указал телевидение как основной источник информации о военной операции, есть небольшая разница между сторонниками продолжения боевых действий и склонными к варианту переговоров: 48% против 42%. Среди аудитории интернет-СМИ подавляющее большинство поддерживает переговоры (49%), тогда как среди аудитории Telegram-каналов большинство россиян выступает за продолжение войны (55%).

Также участникам задали вопрос: "Если для продолжения военной операции будет необходимо провести вторую волну мобилизации, вы бы поддержали продолжение военной операции или переход к мирным переговорам?"

Более половины респондентов (54%) ответили, что при таких условиях они были бы склонны перейти к мирным переговорам. Более трети (35%) выступило за продолжение войны, даже если это предполагало бы объявление второй волны мобилизации.

Кроме того, по результатам опроса, большинство опрошенных (69%) считают, что проведение так называемой военной операции способствует "укреплению авторитета России в мире". 21% опрошенных не поддерживают это мнение, в то время как 10% россиян сложно дать ответ.

Напомним, что в апреле среди жителей страны-агрессора РФ усилилось внимание к ситуации вокруг Украины. Однако больше россиян стало поддерживать действия своих военных преступников, направленные против нашего государства и его граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2023 года в России количество граждан, поддерживающих продолжение войны против Украины, резко снизилось после объявленной в сентябре диктатором Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации. И так же резко оно выросло после того, как власти объявили об окончании призыва в оккупационные войска.

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