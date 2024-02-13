810-я бригада морской пехоты РФ воюет в Украине уже третьим составом, – представитель ВМС

Российские оккупанты несут в войне против Украины огромные потери – несмотря на то, что военно-политическое руководство государства-агрессора пытается убеждать, что это не так. В частности, сильно потрепала российская агрессия Черноморский флот РФ: 810 бригада морской пехоты оккупантов, дислоцируемая в Крыму, уже в третий раз полностью сменила личный состав.

Не отстает и сам флот: за время полномасштабной агрессии Россия потеряла около 30% кораблей из состава ЧФ РФ. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, сейчас руководство РФ делает все возможное, чтобы не допустить окончательной деморализации воюющих против Украины оккупантов.

"Прежде всего пытаются поддерживать какой-никакой морально-боевой дух. "Потерь нет" – это один из их любимых слоганов наравне с "Нас там нет". Поэтому в принципе ничего удивительного. Любая сторона конфликта всегда пытается свои потери приуменьшить или скрыть. В принципе это вполне понятно", – подчеркнул Плетенчук.

И если в масштабах РФ общую картину потерь Кремля еще в определенной степени скрывать удается, то в Крыму и особенно – в Севастополе реальная ситуация с потерями Черноморского флота РФ для захватчиков вряд ли является тайной. Ведь некоторые подразделения ЧФ РФ уже вынуждены были полностью сменить личный состав, некоторые – даже не один раз.

"Что там "Ивановец" (российский ракетный катер, который недавно уничтожили Силы обороны. – Ред.)... Вот у них есть в Крыму 810-я бригада морской пехоты. Она уже два состава своих поменяла, сейчас у нее третий. Представьте себе, что это целая бригада, это несколько тысяч человек. Все равно продолжают служить, находятся они тоже на линии фронта. Это пока их не останавливает, останавливает их только пуля", – отметил Плетенчук.

Что касается вражеских кораблей, то Черноморский флот РФ за время полномасштабной агрессии России против Украины потерял уже треть судов.

Этот флот, по словам Плетенчука, был для России "фасадным", поэтому комплектовался по приоритетному принципу – как по личному составу, так и по корабельному оснащению и финансированию.

И Украина смогла этот "фасад" существенно "подрихтовать".

"Если брать все суда ЧФ РФ, не только "зубастые" корабли – ракетные катера, носители, подлодки... Если брать со всеми, в том числе со вспомогательными судами вроде противоминных военных буксиров – в общей сложности до 80 единиц доходило. На данный момент 25 из них уничтожены, а еще 15 находятся на ремонте. Можно говорить о примерно 30% потерь. Это достаточно большой показатель", – отметил представитель ВМФ ВСУ.

Напомним, ранее Плетенчук заявил, что флот оккупантов отрезали от запасов "Калибров". В Новороссийске, куда после многочисленных ударов по Крыму "убежали" корабли ЧФ РФ, проблема с загрузкой ракет у захватчиков до сих пор не решена, ведь "Калибры" остались в Севастополе.

Поэтому захватчики вынуждены рисковать, загружаясь в Крыму, куда в любой момент может прилететь.