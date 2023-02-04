9 убитых, 20 раненых: столько оккупантов ликвидируют пограничники за один бой под Бахмутом

Украинские военные имеют значительный успех в уничтожении врага на Бахмутском направлении. Пограничники ВСУ поделились впечатляющими результатами сражения с российскими оккупантами – 9 погибших, еще 20 ранены.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной служба Украины. Захватчики планировали совершить наступление, но, благодаря работе наших солдат, потерпели поражение.

"Рашисты планировали прорвать линию обороны пограничного подразделения в пригороде Бахмута", – говорится в сообщении.

Также источник сообщает, что россияне имеют превосходство в количестве военных. В начале боя они собирались выведать позиции украинских солдат при помощи беспилотника, который был сразу же сбит.

"Наши бойцы совершили маневр под прикрытием минометов. Вражеская пехота рассеялась по окружающим сооружениям. автоматов и группового оружия", – добавили военные.

В итоге, среди захватчиков было зафиксировано 9 убитых и 20 раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Бахмута Донецкой области украинские защитники из Госпогранслужбы отбили несколько штурмовых атак захватчиков. Российские оккупационные силы понесли потери.

Только проверенная информация у нас вTelegram-каналеObozrevatel и вViber. Не ведитесь на фейки!