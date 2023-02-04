9 убитых, 20 раненых: столько оккупантов ликвидируют пограничники за один бой под Бахмутом
Украинские военные имеют значительный успех в уничтожении врага на Бахмутском направлении. Пограничники ВСУ поделились впечатляющими результатами сражения с российскими оккупантами – 9 погибших, еще 20 ранены.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной служба Украины. Захватчики планировали совершить наступление, но, благодаря работе наших солдат, потерпели поражение.
"Рашисты планировали прорвать линию обороны пограничного подразделения в пригороде Бахмута", – говорится в сообщении.
Также источник сообщает, что россияне имеют превосходство в количестве военных. В начале боя они собирались выведать позиции украинских солдат при помощи беспилотника, который был сразу же сбит.
"Наши бойцы совершили маневр под прикрытием минометов. Вражеская пехота рассеялась по окружающим сооружениям. автоматов и группового оружия", – добавили военные.
В итоге, среди захватчиков было зафиксировано 9 убитых и 20 раненых.
Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Бахмута Донецкой области украинские защитники из Госпогранслужбы отбили несколько штурмовых атак захватчиков. Российские оккупационные силы понесли потери.
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