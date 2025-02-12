99% всей военной помощи: Рютте сказал, сколько средств вложили страны НАТО в защиту Украины. Видео

Начиная с 2022 года , члены НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. В том числе уже отправлено 99% всей военной помощи.

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Об этом на пресс-конференции перед заседанием в формате "Рамштайн" сказал генсек Альянса Марк Рютте. Кроме того, страны НАТО перевыполнили обязательства перед Украиной, предоставив 50 млрд евро помощи в 2024 году.

В частности, он упомянул о поступивших недавно пакетах помощи от Швеции, Финляндии и Канады. А также переданные Францией истребители Mirage 2000 и F-16 из Нидерландов.

"Другие члены Альянса также наращивают усилия по подготовке большего количества украинских военных", – отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что это четкий сигнал непреклонной преданности Украине со стороны организации.

"На Вашингтонском саммите члены Альянса пообещали предоставить Украине 40 миллиардов евро помощи в области безопасности до 2024 года. Они не только выполнили свои обязательства. Они их значительно перевыполнили. Они предоставили более 50 миллиардов евро. Более половины из которых поступило от европейских членов Альянса и Канады", –сказал Марк Рютте.

Генсек также напомнил, что недавно созданное командование НАТО в Висбадене в поддержку Украины координирует эти и будущие вклады.

"Это также большой шаг в направлении того, к чему призвал президент Трамп. Я согласен с ним, что мы должны равномерно распределить безопасность помощи Украине. Но для того, чтобы действительно изменить траекторию конфликта, мы должны сделать еще больше", – сказал генсек НАТО.

Марк Рютте добавил, что чем сильнее будет Украина на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров.

"Тем больше шансов получить хорошее соглашение для достижения продолжительного мира", – резюмировал свой доклад Рютте.

В среду, 12 февраля, стало известно, что Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины на 185 млн долларов. В частности, в него войдут танки, артиллерия, ракеты и другое вооружение.

Напомним, 12 февраля также стало известно, что Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria, большинство из которых являются новыми. В частности, в прошлом году Латвия оказала помощь на 100 млн евро. Такой уровень поддержки запланирован и на этот, и на следующий год.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды передали Воздушным силам ВСУ новую партию самолетов F-16. Вскоре они приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии.

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