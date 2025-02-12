Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria 6x6: что о них известно. Фото

Латвия продолжает активно поддерживать Украину в войне с российскими оккупантами. В этом году страна передаст 42 бронетранспортера Patria 6x6, большинство из которых будут совершенно новыми.

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Об этом сообщает издание LSM.lv со ссылкой на Министерство обороны Латвии. Бронетранспортеры производятся компанией SIA Defence Partnership Latvia.

"Мы продолжаем поддерживать Украину. Если смотреть на предыдущие годы, у нас была возможность оказать поддержку из наших резервов. Но в этом году мы уже видим, что нам нужно инвестировать в финансирование и, по сути, также закупать оружие, которое мы также предоставляем Украине", – сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В прошлом году Латвия предоставила Украине военную помощь на 100 миллионов евро (свыше 0,25% ВВП). Аналогичный уровень поддержки запланирован и на текущий, и на следующий год.

Patria 6×6 (Patria XA-300) – это современный бронетранспортер, разработанный финской компанией Patria. Его главное предназначение состоит в перевозке войск, но платформа позволяет легко адаптировать машину под разные боевые задачи.

К примеру, бронетранспортер может оснащаться: системами плавания, лебедками, улучшенной бронированной защитой и различными системами вооружения.

Компоновка машины предполагает размещение водителя и командира спереди, моторного отсека за водителем и заднего отсека для десанта и специального оборудования.

Напомним, компания Rheinmetall, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии, объявила о поставках Силам обороны Украины новой партии из пяти машин Caracal. Это быстрые, маневровые и полноприводные тактические авиадесантные транспортные средства, которые могут использоваться для перевозки людей, обеспечения логистики или медавтомобилей.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Литве за неделю удалось собрать более 1 миллиона евро в поддержку Украины. Это стало результатом акции солидарности Radarom!, которая накануне третьей годовщины полномасштабной войны проходит уже в третий раз.

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