'А когда будут слоны?' Оккупанты на фронте задействовали лошадей вместо грузовиков и стали посмешищем. Фото

Российская оккупационная армия начала использовать на войне в Украине "боевых" лошадей. Захватчики утверждают, что животные лучше подходят для выполнения определенных задач, чем грузовики.

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Войска РФ утверждают, что получили две лошади, а в дальнейшем ожидают усиление еще 8 копытными. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты похвастались, что лошади, переданные из Башкортостана, обвыклись в боевых условиях и уже выполняют свою работу. Пропагандисты рассказали, что животные задействованы в объезде позиций и бесшумной перевозке грузов.

Двух лошадей башкирской породы привезли на войну в Украине по просьбе командира полка с позывным "Башкир", в котором служат мобилизованные из республики. Захватчик рассказал, что идею использования коней на боевых позициях ему подсказал "духовный наставник" башкирских оккупантов Хамза-хазрат.

По словам оккупантов, лошадей используют для бесшумной доставки груза к боевым позициям. Также россияне выдали, что в будущем планируют увеличить поголовье до 10 коней.

Не удивительно, что такое "мощное" усиление российских оккупантов в сети восприняли с юмором. Из-за очередной "гениальной" идеи захватчики стали посмешищем. Пользователи соцсетей предположили, что вскоре оккупанты будут использовать на войне слонов и шашки.

Также в сети вспомнили, что сначала оккупанты занимались расконсервацией техники времен Второй мировой войны. Однако этого оказалось мало, и они перешли к "технологиям" Первой мировой.

Напомним, защитники Украины на протяжении 28 августа ликвидировали на фронте 530 российских оккупантов. Также было уничтожено 122 единицы вражеской техники и вооружения.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия продолжает скрывать огромные потери личного состава на войне в Украине. Чтобы не отправлять тела ликвидированных захватчиков в РФ, их сжигают во временно оккупированных городах Украины.

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