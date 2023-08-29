ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов, уничтожили средство ПВО и 25 артсистем – Генштаб

Защитники Украины на протяжении 28 августа ликвидировали на фронте ? российских оккупантов. Также было уничтожено 122 единицы вражеской техники и вооружения.

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Данные о потерях оккупационных войск обновил Генеральный штаб ВСУ. Согласно им, количество "демилитаризованных" на украинской земле с начала вторжения захватчиков из РФ уже составляет 261 840.

Так, накануне наши воины больше всего отминусовали у врага автомобильной техники и автоцистерн – 43 единицы (всего 7909). Далее следует уничтожение еще 25 артиллерийских систем (5450), 17 боевых бронированных машин (8579) и 14 танков (4414).

Также защитники сожгли на фронте 11 единиц российской спецтехники (в общем 820), три РСЗО (733), средство ПВО (500). А в небе сбили четыре крылатых ракеты (1419) и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня (4387) ВС РФ.

Не пополнился список потерь врага за сутки только авиацией (всего сбито 316 вертолетов и 315 самолетов) и кораблями/катерами (уничтожено 18 с начала вторжения).

Добавим, что за прошедшие сутки только на Таврическом направлении Силы обороны отмунусовали почти 300 российских оккупантов. Также наши защитники уничтожили пять вражеских складов боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ уничтожили мобильную береговую РЛС "Предел-Е" ВС РФкупантов. Эта "уникальная" вражеская установка была обезврежена на Херсонщине.

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