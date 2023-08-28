ВСУ отминусовали на Таврическом направлении почти 300 оккупантов и пять складов БК – Генштаб

Украинские военные за прошедшие сутки отменяли на Таврическом направлении почти 300 российских оккупантов. Также наши защитники уничтожили пять вражеских складов боеприпасов.

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Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления. В сутки подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили 1218 огневых задач.

"Общие потери врага составили 293 человека (безвозвратные – 50, раненые – 243)", – говорится в сообщении.

Также украинские военные превратили в металлолом 25 единиц военной техники захватчиков. В частности, 1 танк, 4 ББМ, 9 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 9 единиц автомобильной техники.

Кроме того, были уничтожены 5 складов боеприпасов, 1 пункт управления и 1 наблюдательный пункт врага.

В то же время, оккупанты за прошедшие сутки нанесли 33 авиационных удара, провели 19 боевых столкновений. Они также совершили 580 обстрелов, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию.

Добавим, что Таврическое направление охватывает линию фронта от Херсона до Авдеевки (Донецкая область).

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что оккупационная российская армия уже потеряла на фронте преимущество в артиллерии. Этого удалось добиться благодаря более широкому использованию Силами обороны артиллерии 155 калибра.

Силы обороны Украины 27 августа уничтожили на фронте 59 единиц вражеской техники и вооружения. Также было ликвидировано еще 490 оккупантов из страны-агрессора России.