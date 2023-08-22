'Одна 155-мм пушка заменяет 3-4 пушки 152-мм калибра': в Минобороны заявили, что Россия потеряла преимущество в артиллерии

В Министерстве обороны Украины заявили, что оккупационная российская армия уже потеряла на фронте преимущество в артиллерии. Этого удалось добиться благодаря более широкому использованию Силами обороны нашего государства артиллерии 155 калибра.

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По словам заместителя главы оборонного ведомства Владимира Гаврилова, каждые 100 стволов 155 калибра – это тоже самое что 300-400 стволов 152 калибра, которые используют оккупанты. Об этом он сказал в эфире программы "Укрінформ: Вечірній стрім" в понедельник, 21 августа.

Гаврилов сказал, что артиллерия украинской армии более точная, надежная и современная.

"Фактически мы сегодня сбалансированы с российской артиллерией за счет лучшего качества нашей артиллерии, более точной, более надежной, более современной. И этот баланс стратегически важен. Россия потеряла преимущество в артиллерии, как она начинала эту войну, хотя имеет больше стволов" , – отметил представитель минобороны.

Он отметил, что в Украине начали думать о постепенном переходе к новым системам калибра 155 мм, почти сразу после начала полномасштабного вторжения России. В то время украинская армия очень уступала российской в количестве артиллерии и боеприпасов.

"Если по нормативам советским, то для того, чтобы поразить один объект калибром 152 мм, ты должен потратить от 9 до 12 боеприпасов, то по нормативам 155 калибра – максимум три. От этого получается, что одна пушка 155 калибра заменяет как минимум 3-4 пушки 152 калибра", – объяснил замминистра.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сказал, что в Украине до конца текущего года будет запущено производство 155 мм боеприпасов стандарта НАТО.

По его словам, наша страна наращивает производство боеприпасов, которые сегодня с бешеной скоростью военные тратят на фронте. Только за июль 2023 года страна изготовила вдвое больше минометных и артиллерийских боеприпасов, чем в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в следующем году планируют более чем втрое увеличить производство снарядов калибра 155 мм. Необходимость возникла после начала полномасштабного вторжения в Украину.