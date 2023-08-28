Минус еще 490 оккупантов и 22 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Силы обороны Украины в течение 27 августа уничтожили на фронте 59 единиц вражеской техники и вооружения. Также было ликвидировано еще 490 оккупантов из страны-агрессора России.

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На сегодня в рядах российской армии уже недосчитывают 261 310 солдат и офицеров. Обновленные данные о ее потерях на украинской земле опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне наши защитники обезвредили 22 артиллерийские системы (всего 5425), восемь боевых бронированных машин (8562), четыре танка (4400), два РСЗО (730), одно средство ПВО (499) ВС РФ.

Во время ночной воздушной атаки за прошедшие сутки силы ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты (всех 1415). Отдельно в небе были сбиты пять вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (4383).

На земле воины сожгли еще 12 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 7866) и одну – спецтехники (809).

Кроме этого, с начала полномасштабной войны у оккупантов отминусовано 316 вертолетов, 315 самолетов и 18 кораблей/катеров.

Отметим, что за сутки только на Таврическом направлении фронта ВСУ уничтожили 32 единицы военной техники врага и отминусовали 11 его складов БК. Кроме этого, было ликвидировано 78 оккупантов, еще 210 захватчиков получили ранения, а 17 попали в плен.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины разгромили логистическую колонну оккупантов в районе Каховки на оккупированной части Херсонщины. Она принадлежала к 205-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ, которая может быть причастна к подрыву Каховской ГЭС.

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