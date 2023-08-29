Оккупанты сжигают тела своих погибших в Мелитополе, чтобы не платить их родным 'гробовые' – Атеш

Российская оккупационная армия продолжает скрывать огромные потери личного состава на войне в Украине. Чтобы не отправлять тела ликвидированных захватчиков в РФ, их сжигают во временно оккупированных городах Украины.

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Для этого россияне используют крематории. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области каждый вечера начинают роботу крематории. В них захватчики утилизируют тела погибших.

При этом по документам такие оккупанты указаны, как пропавшие без вести. Стоит отметить, что россияне избавляются от тел своих сослуживце, чтобы не выплачивать родным "гробовые".

"Как говориться нет тела – нет дела. Командование ВС РФ преступники, которые совершают преступление не только против народа Украины, но и против своих граждан", – говорится в сообщении.

Напомним, в результате активных боевых действий на восточном и южном направлении фронта в Украине погибают многие солдаты РФ. Однако командование оккупационных войск пытается скрыть потери, а тела ликвидированных сжигают на временно оккупированных территориях.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Мелитополе на Запорожье начали прямо в городе сжигать тела российских военных, обезвреженных украинскими защитниками, поскольку экономят черные пакеты. Интенсивность ликвидации "второй армии мира" набирает оборотов.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины на протяжении 28 августа ликвидировали на фронте 530 российских оккупантов. Также было уничтожено 122 единицы вражеской техники и вооружения.

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