'Абсолютно недопустимо': в ООН ответили на ракетный удар по гостинице, где организация помогала гражданским

Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Дениз Браун завила, что в отеле в Запорожье, который российские оккупанты 10 августа атаковали ракетами, часто останавливаются сотрудники организации. Она сказала, что террористические удары россиян по гражданским объектам "абсолютно недопустимы".

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Слова Браун процитировали на сайте ООН. Она отметила, что и сама останавливалась в отеле Reikartz во время каждого своего визита в Запорожье.

"Это совершенно недопустимо. Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда была в Запорожье. Моя команда использует его как базу для своих частых поездок в город. Это была база ООН для операции по эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года", – заявила представительница ООН.

Браун подчеркнула, что количество неизбирательных атак оккупационных войск России на гражданскую инфраструктуру в Украине, в результате которых погибают мирные жители, достигло "невообразимого уровня". Это нарушение международного гуманитарного права.

Она призвала страну-агрессор Россию остановить эти террористические обстрелы и "выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву".

Отметим, что вечером 10 августа российские террористы ударили по зданию отеля Reikartz в Запорожье. В результате атаки один человек погиб, еще 16 получили ранения, среди них 4 детей.

Именно в этом отеле останавливался гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на временно оккупированную Запорожскую АЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной полиции Украины сказали, что для удара по гостинице Reikartz оккупационные российские войска использовали крылатую ракету "Искандер-К".