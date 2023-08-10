Стало известно, какой ракетой войска РФ ударили по Запорожью

Для удара по гостинице Reikartz в Запорожье вечером 10 августа оккупационные российские войска использовали крылатую ракету "Искандер-К". Известно, что в результате террористической атаки погиб один человек.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram. Как пишут правоохранители, на месте обстрела продолжают работать медики, спасатели, полицейские.

"В 19:20 вечером враг снова коварно атаковал областной центр. Вражеская ракета "Искандер-К" попала в объект гражданской инфраструктуры. Погиб человек, девять получили ранения", – говорится в сообщении.

Отметим, что по уточненным данным, количество пострадавших увеличилось до 16, среди них – четверо детей.

Как сообщилось ранее, российская армия начала активно применять для обстрелов украинских городов, во время которых страдают мирные люди, дефицитные баллистические и крылатые ракеты "Искандер".

"Искандер-К" – это крылатая ракета, "Искандер-М" – баллистическая. Зачастую "Искандер-К" называют аналогом российской ракеты "Калибр", но она запускается не с корабля, а из наземного ОТРК.

Как пишет Defence Express, "Искандер-К" – это, по сути, обобщенное название крылатых ракет, которые оккупанты могут использовать в составе ОТРК "Искандер": 9М728 (также встречается под обозначением Р-500) на дальность до 500 км и 9М729 на дальность до 1500 км. Ракеты обоих типов обладают БЧ массой до 480 кг и скоростью полета до 900 км/ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 10 августа в Запорожье прогремели два взрыва. Российские террористы ударили по зданию отеля Reikartz, где в это время обычно находится много людей. В результате атаки один человек погиб, еще 16 получили ранения, среди них 4 детей.