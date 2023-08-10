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Стало известно, какой ракетой войска РФ ударили по Запорожью

Ольга Липич
War
2 минуты
4,6 т.
Стало известно, какой ракетой войска РФ ударили по Запорожью

Для удара по гостинице Reikartz в Запорожье вечером 10 августа оккупационные российские войска использовали крылатую ракету "Искандер-К". Известно, что в результате террористической атаки погиб один человек.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram. Как пишут правоохранители, на месте обстрела продолжают работать медики, спасатели, полицейские.

"В 19:20 вечером враг снова коварно атаковал областной центр. Вражеская ракета "Искандер-К" попала в объект гражданской инфраструктуры. Погиб человек, девять получили ранения", – говорится в сообщении.

Стало известно, какой ракетой войска РФ ударили по Запорожью
Стало известно, какой ракетой войска РФ ударили по Запорожью

Отметим, что по уточненным данным, количество пострадавших увеличилось до 16, среди них – четверо детей.

Стало известно, какой ракетой войска РФ ударили по Запорожью

Как сообщилось ранее, российская армия начала активно применять для обстрелов украинских городов, во время которых страдают мирные люди, дефицитные баллистические и крылатые ракеты "Искандер".

Стало известно, какой ракетой войска РФ ударили по Запорожью

"Искандер-К" – это крылатая ракета, "Искандер-М" – баллистическая. Зачастую "Искандер-К" называют аналогом российской ракеты "Калибр", но она запускается не с корабля, а из наземного ОТРК.

Как пишет Defence Express, "Искандер-К" – это, по сути, обобщенное название крылатых ракет, которые оккупанты могут использовать в составе ОТРК "Искандер": 9М728 (также встречается под обозначением Р-500) на дальность до 500 км и 9М729 на дальность до 1500 км. Ракеты обоих типов обладают БЧ массой до 480 кг и скоростью полета до 900 км/ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 10 августа в Запорожье прогремели два взрыва. Российские террористы ударили по зданию отеля Reikartz, где в это время обычно находится много людей. В результате атаки один человек погиб, еще 16 получили ранения, среди них 4 детей.

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