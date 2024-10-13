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"Абсолютное варварство": Сибига обратился к мировому сообществу и МКС после казни оккупантами украинских воинов на Курщине

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,5 т.
'Абсолютное варварство': Сибига обратился к мировому сообществу и МКС после казни оккупантами украинских воинов на Курщине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к мировому сообществу из-за казней украинских военнопленных российскими захватчиками. Убийства и пытки безоружных пленников и их содержание в ужасных условиях он назвал "абсолютным варварством" и напомнил, что это грубо нарушает международное гуманитарное право и законы ведения войны.

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Глава украинской дипломатии также призвал мир принять немедленные меры, чтобы остановить преступления государства-агрессора: Международный уголовный суд – выдать ордера на арест военных преступников из РФ, а государства-партнеров – усилить санкционное давление на Россию. Об этом Сибига написал в своем профиле в сети X.

После того, как в сети появилось сообщение о казни оккупантами девяти безоружных украинских воинов на Курщине, Сибига напомнил мировому сообществу и международным организациям о том, что Россия непрерывно совершает надругательство над международным правом.

"Жестокое обращение России с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. Казни учащаются, 95% военнопленных подвергаются пыткам по данным ООН, лишены элементарных потребностей и доступа", – отметил он.

"Абсолютное варварство": Сибига обратился к мировому сообществу и МКС после казни оккупантами украинских воинов на Курщине

Глава украинской дипломатии призвал мир сделать все, чтобы остановить военные преступления, совершаемые РФ.

"Международное сообщество должно принять немедленные меры. Выдать ордера МКС на арест российских палачей и мучителей. Усилить санкционное давление. Требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам заключения, способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц", – подчеркнул он. .

"Абсолютное варварство": Сибига обратился к мировому сообществу и МКС после казни оккупантами украинских воинов на Курщине

Напомним, ранее в этот день, 13 октября, в проекте DeepState заявили, что россияне расстреляли группу украинских военных на Курщине. Девятерых воинов захватчики казнили 10 октября вблизи населенного пункта Зеленый Путь.

Из-за  этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста.

К тому же об очередной казни стало известно 6 октября. Российские захватчики в упор расстреляли украинских военных в Нью-Йорке на Донетчине. Казнь трех безоружных украинских военных из одного из смежных подразделений зафиксировали дроны бригады "Азов".

А 1 октября россияне осуществили самую массовую из известных казнь: лишили жизни 16 украинских военнопленных на Покровском направлении.

Убийства россиянами безоружных украинских воинов в последнее время происходят все чаще. И это не "эксцесс исполнителя": как утверждают аналитики ISW, российское командование одобряет казни пленных воинов ВСУ.

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