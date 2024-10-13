'Абсолютное варварство': Сибига обратился к мировому сообществу и МКС после казни оккупантами украинских воинов на Курщине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к мировому сообществу из-за казней украинских военнопленных российскими захватчиками. Убийства и пытки безоружных пленников и их содержание в ужасных условиях он назвал "абсолютным варварством" и напомнил, что это грубо нарушает международное гуманитарное право и законы ведения войны.

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Глава украинской дипломатии также призвал мир принять немедленные меры, чтобы остановить преступления государства-агрессора: Международный уголовный суд – выдать ордера на арест военных преступников из РФ, а государства-партнеров – усилить санкционное давление на Россию. Об этом Сибига написал в своем профиле в сети X.

После того, как в сети появилось сообщение о казни оккупантами девяти безоружных украинских воинов на Курщине, Сибига напомнил мировому сообществу и международным организациям о том, что Россия непрерывно совершает надругательство над международным правом.

"Жестокое обращение России с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. Казни учащаются, 95% военнопленных подвергаются пыткам по данным ООН, лишены элементарных потребностей и доступа", – отметил он.

Глава украинской дипломатии призвал мир сделать все, чтобы остановить военные преступления, совершаемые РФ.

"Международное сообщество должно принять немедленные меры. Выдать ордера МКС на арест российских палачей и мучителей. Усилить санкционное давление. Требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам заключения, способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц", – подчеркнул он. .

Напомним, ранее в этот день, 13 октября, в проекте DeepState заявили, что россияне расстреляли группу украинских военных на Курщине. Девятерых воинов захватчики казнили 10 октября вблизи населенного пункта Зеленый Путь.

Из-за этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста.

К тому же об очередной казни стало известно 6 октября. Российские захватчики в упор расстреляли украинских военных в Нью-Йорке на Донетчине. Казнь трех безоружных украинских военных из одного из смежных подразделений зафиксировали дроны бригады "Азов".

А 1 октября россияне осуществили самую массовую из известных казнь: лишили жизни 16 украинских военнопленных на Покровском направлении.

Убийства россиянами безоружных украинских воинов в последнее время происходят все чаще. И это не "эксцесс исполнителя": как утверждают аналитики ISW, российское командование одобряет казни пленных воинов ВСУ.