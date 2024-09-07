Российское командование одобряет казни пленных воинов ВСУ – ISW

Российские оккупанты все чаще казнят украинских солдат, которые сдаются в плен. Командование захватчиков, похоже, одобряет распространение подобных военных преступлений.

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Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). В частности, 6 сентября CNN сообщило, что получило кадры, на которых видно, как российские военные расстреливают пленных вблизи Покровска Донецкой области в конце августа 2024 г. и в Запорожской области в мае 2024 г.

Украинская военная разведка предоставила изданию расшифровку аудиоперехваченных записей казней в мае 2024 г., свидетельствующих, что российский командир отдал своим подчиненным приказ убивать сдавшихся в плен украинских солдат.

Кроме того, медиа получило список из 15 случаев таких расстрелов, начиная с ноября 2023 года. Большинство сопровождалось видеозаписями из дронов или аудиоперехватами, а анонимный украинский чиновник сообщил журналистам, что в 2024 году количество таких казней увеличилось.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил о расследовании не менее 28 таких казней с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. По его словам, эти преступления совершили разные российские подразделения, действующие на разных участках фронта. Поэтому Украина утверждает, что такая политика России может быть приравнена к преступлениям против человечности.

Источник в Организации Объединенных Наций (ООН) заявил, что "шаблон" этих российских казней "свидетельствует о самодовольстве, если не о приказе не давать пощады". Нападение на солдат, находящихся в состоянии боя, особенно на тех, кто четко выразил намерение сдаться, является нарушением статьи 41 Женевской конвенции о защите жертв международного вооруженного конфликта.

"ISW неоднократно сообщала о предыдущих видеоматериалах и отчетах о казнях российскими военнослужащими украинских военнопленных, а также наблюдала более широкую тенденцию многочисленных злоупотреблений со стороны России. Оказывается, они были разрешены, если не прямо одобрены, отдельными российскими командирами и поддерживались российскими полевыми командирами", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Офисе генерального прокурора прокомментировали расстрел сдававшихся в плен российскими оккупантами трех бойцов ВСУ. Там отметили, что украинские солдаты вышли из укрытия, опустились на колени и подняли руки за голову. В этот момент российские штурмовики открыли по ним огонь. Сведения об их дальнейшей судьбе пока уточняются.

– В МИД Украины возмутились по поводу ужасных кадров, показанных телеканалом CNN, на которых видно, как российские солдаты безжалостно расстреливают украинских военных, сдающихся в плен. Там призвали международное сообщество решительно осудить очередное военное преступление оккупационных сил России.

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