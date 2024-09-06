'Позор для человечества': в МИДе резко отреагировали на кадры CNN с расстрелом украинских военных

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий выразил возмущение по поводу ужасных кадров, показанных телеканалом CNN, на которых видно, как российские солдаты безжалостно расстреливают сдающихся в плен украинских военных. Он призвал международное сообщество решительно осудить очередное военное преступление оккупационных сил России.

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Об этом Тихий написал в соцсети Х. "Мы шокированы ужасающими кадрами, полученными телеканалом CNN, на которых видно, как россияне хладнокровно убивают сдающихся в плен украинских солдат", – говорится в сообщении.

Тихий подчеркнул, что эти акты являются частью систематических и грубых нарушений международного гуманитарного права со стороны России и что такое варварство является настоящим позором для человечества.

Министерство иностранных дел призвало все государства и международные организации решительно осудить эти систематические убийства и пытки украинских военнопленных.

"Мы призываем все государства и международные организации решительно осудить систематические убийства и пытки Россией украинских военнопленных. Необходимо консолидировать все усилия по воплощению положений Формулы мира президента Зеленского, требующих возвращения всех незаконно удерживаемых лиц", - подчеркнул спикер.

Напомним, российские военные преступники все чаще убивают сдавшихся в плен украинских воинов: приказы отдают конкретные командиры оккупационной армии. Последняя казнь, о которой стало известно, зафиксирована на прошлой неделе на Покровском направлении.

Всего с ноября прошлого года по сей день известно о по меньшей мере 15 убийствах российскими захватчиками невооруженных военнопленных украинцев, большинство из них подтверждено видео с беспилотников и аудиоперехватами.

В конце марта этого года украинские журналисты опубликовали данные о кафиров, причастных к казни украинских военных под Авдеевкой. Речь идет о командировах бригады, которая первой заходила на позицию "Зенит", где было совершено это военное преступление.

За попавшим на видео логотипом удалось установить, что первыми на "Зенит" зашли бойцы 1 славянской бригады "ДНР". Ее сформировали из боевиков, воевавших под командованием террориста Игоря Гиркина, в 2014 году. В настоящее время бригада входит в состав российских вооруженных сил. Командиром стрелкового батальона является военный преступник с позывным "Гермесом".

Тем временем уже в начале апреля в сети показали командира кафиров, расстрелявших военнопленных в Крынках. Именно он мог отдать приказ о казни безоружных украинцев.

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