Ад на Покровском направлении: 25-я Сичеславская бригада сорвала прорыв россиян в Днепропетровскую область

В начале мая 2025 года российские войска активизировали наступательные действия на Покровском направлении с целью прорыва в Днепропетровскую область до 9 мая. Эти планы были сорваны благодаря действиям 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

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По данным журналиста NV Сергея Окунева, который провел несколько дней с бойцами бригады, 3 мая было зафиксировано рекордное количество вражеских атак на Покровском направлении. Несмотря на интенсивные штурмы, десантники удержали позиции.

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По словам офицера Сил обороны, которого цитирует издание, враг пытался прорваться в Днепропетровскую область исключительно для пропагандистского эффекта, жертвуя логистикой и позициями. Однако благодаря стойкости украинских военных эти попытки не имели стратегического успеха.

"Любая оборона или наступление - это комплекс огневых средств. Действительно, есть значительные преимущества у дронов, но и наша артиллерия в 2025 году показывает себя очень эффективно", - рассказал заместитель командира батальона по артиллерии 25-й боригады с позывным Днестр.

В эффективности артиллерии бригады удалось убедиться и журналисту NV. За длительное время, проведенное на позициях, пушка замолкала не более чем на 20-30 минут. Враг пытался двигаться в сторону Мирнограда и не только, пытаясь давить на большом участке фронта. 25-я отдельная воздушно-десантная бригада является одной из элитных в ВСУ и одновременно одной из старейших. Была основана в 1993 году, привлекалась к выполнению международных миротворческих миссий под эгидой ООН.

В 2014 году с первых дней российской агрессии "двадцать пятка" защищала восток Украины, а во время полномасштабной войны освобождала Харьковщину и занимала оборону на самых сложных участках фронта. После значительного ухудшения дел на Покровском направлении десантников 25-й бригады отправили на усиление этого участка фронта. В зоне ответственности этого подразделения как защита самого города Покровск, так и контроль сразу нескольких стратегических зон вокруг него.

Весной 2025 года бойцы бригады участвовали в контрударах в населенном пункте Котлино, где врага удалось отбросить на несколько километров, а также в зачистке села Лысовка.

Эти действия были максимально важны для стратегической обороны Покровска. В целом в течение мая, включая "рекордные" дни по количеству штурмов, оккупанты имели продвижение лишь на несколько сотен метров на разных участках Покровского направления. Уже сейчас можно уверенно сказать, что "прорыв" до 9 мая врагу не удался.