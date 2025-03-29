Аэроразведка видит все: в ОСГВ 'Хортица' показали, как минусируют врага на Покровском направлении. Видео

Российские оккупанты постоянно ищут щели в украинской обороне, чтобы иметь возможность продвигаться вперед и поддерживать свой наступательный потенциал. Однако на Восточном направлении наши операторы дронов продемонстрировали, как разрушают все планы противника и наносят ему значительные потери.

Видео дня

Видео с точными попаданиями БПЛА по живой силе врага опубликовали в Telegram-канале опертивно-стратегической группировки войск "Хортица". У российской пехоты не остается никакого шанса уцелеть на украинской земле.

"На Покровском направлении FPV-дроны "Спартану" уничтожают вражеские штурмовые группы. Противник безуспешно пытается штурмовать позиции Сил обороны", – говорится в сообщении.

Захватчики испытывают судьбу и в пешем порядке пытаются подойти к позициям Сил обороны. Однако пристальные глаза наших аэроразведчиков фиксируют все перемещения, а пилоты сбросами и FPV-дронами останавливают оккупантов.

Как только военнослужащие РФ попадают в поле зрения наших защитников, ни укрытие или блиндаж не спасут их от смерти.

"Каждый сброс – еще один шаг к победе. Каждый точный удар – это результаты работы операторов FPV-дронов. Мы доведем начатое дело до конца!" – отмечено в сообщении.

Напомним, операторы подразделения Primus удачно отработали по оккупантам на Харьковском направлении. В результате враг остался без вооружения и военного транспорта. ВСУ уничтожили имущество, поразили танк и пушку россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по району сосредоточения подразделений 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка ВС РФ. Оккупанты находились в тайнике и подвале укрытия во временно оккупированном Торецке Донецкой области. Место размещения сил российской армии было полностью разрушено.

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