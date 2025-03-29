Бежать некуда! Третья штурмовая дала прикурить врагу на Харьковщине: уничтожены склад и танк. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и личный состав путинской армии по всей фронтовой линии. На этот раз операторы подразделения "Primus" удачно отработали по оккупантам на Харьковском направлении.

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Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале 3-й отдельной штурмовой бригады. В результате враг остался без вооружения и военного транспорта.

"FPV Третьей штурмовой взорвали вражескую позицию вместе с обеспечением оккупантов на Харьковщине", – говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как наши операторы дронов "наведались в гости" в блиндаже и дома, где скрывались военные РФ, а также разбили оборудование, без которого россиянам будет сложно совершать наступательные действия.

"Помимо состава экипы и имущества поразили танк и пушку противника. Зачистили живую силу в домах, погребах и укрытиях. Бежать – некуда!" – отмечено в сообщении.

Напомним, Силы обороны эффективно отработали по российским захватчикам дронами на Покровском направлении. В результате бойцы уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Град", грузовик "Урал" и бронетехнику. Кроме уничтожения вооружения российских оккупантов военные ВСУ также проредили ряды живой силы врага.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники нанесли удары по российским оккупантам на Волчанском направлении. Поражение скоплений пехоты противника произвели разведывательно-ударные группы БпЛА и минометные расчеты пограничной бригады "Гарт".

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