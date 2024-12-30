Агент 'Атеш' разведал военный аэродром ФСБ в республике Марий Эл: что удалось узнать. Фото

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведал военный аэродром "Данилово" российской ФСБ в республике Марий Эл в Приволжском федеральном округе РФ. Как выяснилось, там размещаются вертолеты Ми-8 и Ка-226 и военно-транспортные самолеты Ан-72, Ан-26, Ил-76, которые используются для транспортировки грузов и личного состава.

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Об этом 30 декабря сообщили в Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото результатов разведки.

Ранее на аэродроме Данилово, который располагается вблизи города Йошкар-Ола, базировался 681-й истребительный авиаполк ПВО.

Теперь же там обустроилась авиагруппа ФСБ РФ.

В ходе разведки стало известно, что в Данилово размещены многоцелевые вертолеты Ми-8 и Ка-226, военно-транспортные самолеты Ан-72, Ан-26, Ил-76.

Указанная техника используется для транспортировки грузов и личного состава.

На военном объекте ВС РФ действуют усиленные меры безопасности и секретности.

В "Атеш" отметили, что из-за нехватки квалифицированных кадров спецслужбы России "уже не видят что происходит у них под самым носом", тогда как партизаны успешно выполняют задачи и остаются незамеченными.

В движении также призвали делиться нформацией, которая может помочь в борьбе с оккупантами за достойное вознаграждение. Для этого небходимо писать координатору "Атеш" @Wladimir_atesh_ua в Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны разведали территорию завода "Кремный Эл" в Брянске, являющегося одним из ключевых производителей микроэлектроники РФ. Предприятие снабжает микросхемами и компонентами производителей российских ракетных комплексов и военную авиапромышленность.

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