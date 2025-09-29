Агент 'Атеш' в рядах армии Путина помог повредить ЗРПК 'Панцирь-С1' на Херсонском направлении: детали операции. Фото

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" помог уничтожить российский "Панцирь-С1" на Херсонщине. Военнослужащий одной из российских бригад помог Силам обороны узнать, где именно оккупанты развернули свой зенитный ракетно-пушечный комплекс.

По полученным координатам украинские воины тут же успешно отработали. Подробности раскрыли в "Атеш".

Что известно

В "Атеш" отметили, что повреждение ЗРПК "Панцирь-С1" на Херсонском направлении – не в последнюю очередь, заслуга их агента из числа российских военнослужащих, задействованных в войне против Украины.

"Наш агент из 439-й гвардейской ракетно-артиллерийской бригады, находясь на боевом дежурстве, зафиксировал развертывание зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" и передал нам его координаты и видео", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" заявили, что тут же передали полученные разведданные Силам обороны. Украинские воины нанесли по координатам удар – и повредили радиолокационную станцию комплекса. Это означает, утверждают в движении, выведение упомянутого "Панциря" из строя минимум на несколько месяцев. Следовательно, в российской системе ПВО на Херсонщине появилась еще одна брешь.

"Всё больше военных из состава армии РФ присоединяются к нашему движению и передают критически важные данные. Призываем всех поступать так же — каждая информация приближает конец путинской войны", – обратились в "Атеш" к россиянам, осознающим, что происходит на самом деле.

Что представляет собой ЗРГК "Панцирь-С1"

Панцирь-С1 – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования.

Разработан он тульским "Конструкторским бюро приборостроения" в 1994 году. На вооружение российской армии принят в 2012 году.

Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту объекта от наземных и надводных угроз.

Панцирь-С1 представляет собой ЗРГК малого радиуса действия. Размещается на гусеничном шасси, колесном шасси грузовика, прицепа, может устанавливаться стационарно.

Экипаж состоит из 2-3 операторов. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Кроме того, этот ПЗГК способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

Особенность комплекса Панцирь-С1 заключается в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, что создает непрерывную зону перехвата цели по высоте (минимальная) от 0 м и по дальности (минимальная) от 200 м. Достижимость по высоте – 15 км, по дальности – 20 км даже без внешней поддержки.

В войне против Украины Россия использует эти комплексы с июля-августа 2014 года, когда на Донбассе систему впервые зафиксировали снимки Google Earth.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на юге Украины оккупанты устраивают массовые расправы над дезертирами из армии РФ. Издевательствам и пыткам беглецов подвергают на Херсонщине и в Крыму. Для их "отлова" российское командование даже создало специальные "мобильные бригады".

