На юге Украины оккупанты устраивают массовые расправы над дезертирами из армии РФ – 'Атеш'

В рядах российской армии продолжает расти количество случаев самовольного оставления части. Чтобы это остановить, командиры на местах прибегли к практике массовых расправ над дезертирами.

На беглецов охотятся специально созданные мобильные группы, пойманных ждут пытки и унижения. О порядках в путинском оккупационном войске рассказали в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

По данным движения, на оккупированной части юга Украины, в частности на Херсонщине и в Крыму, российское командование развернуло масштабную репрессивную машину против дезертиров.

"Наши источники из штаба 104-й десантно-штурмовой дивизии, воюющей на юге Украины, сообщают, что командование создало мобильные группы для поимки тех, кто пытается покинуть позиции. Эти группы действуют в том числе по всему Крыму и отбирают задержанных даже у военной полиции", – отмечено в сообщении.

Над теми, кто попытался оставить позиции, свои же "сослуживцы" устраивают жестокие расправы.

"Пойманных солдат ждут жестокие "полевые суды": их заставляют драться до смерти, привязывают к машинам и возят перед строем, или бросают в ямы без воды и еды. Больше всего случаев отмечено в 328-м десантно-штурмовом полку на Херсонском направлении", – констатировали в "Атеш".

В движении подчеркнули, что таким способом оккупанты пытаются остановить массовое бегство с передовой – прибегая к пыткам и унижениям. И предложили российским солдатам подумать о себе.

"У каждого военного есть выбор — стать жертвой этой системы или сохранить жизнь. "Атеш" гарантирует анонимность и безопасную эвакуацию каждому, кто готов сотрудничать. Не жди, пока тебя бросят в яму или заставят убивать сослуживцев!" – обратились в движении к тем из оккупантов, в ком еще осталась если не капля совести, то хотя бы инстинкт самосохранения.

