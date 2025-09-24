Оккупанты на Луганщине спешно перевозят боеприпасы на разные локации после ударов Сил обороны – 'Атеш'

После подтвержденных ударов по складам вблизи временно оккупированной Богдановки в Луганской области российские подразделения начали экстренную разведку и рассредоточение боеприпасов. По свидетельствам источников, целью удара были хранилища и места погрузки, связанные со снабжением 17-го танкового полка.

Информацию обнародовал телеграм-канал "Атеш". В сообщении ссылаются на материалы от собственного агента, который якобы находится в 218-м танковом полку под Мариуполем и предоставил фотодоказательства перевозок.

После, как утверждают в источнике, успешного удара по Богдановке, что в Луганской области, российские оккупационные войска начали оперативно перемещать запасы боеприпасов с централизованных складов в несколько отдаленных локаций.

Движение грузов якобы осуществляют в спешке – часть боеприпасов переносят на менее заметные площадки или распределяют между несколькими точками хранения, что затрудняет их идентификацию и поражение.

В сообщении также отмечается, что полученные данные уже переданы Силам обороны Украины.

Что предшествовало

В ночь с 17 на 18 сентября три дрона атаковали склад боеприпасов 17-го танкового полка РФ возле Богдановки на Луганщине, вызвав длительную детонацию. Кроме склада, уничтожено не менее 5 единиц автомобильной техники, вероятно, задействованной в транспортировке боеприпасов.

По подтвержденным данным, оккупанты готовились выдать боеприпасы для 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии возле Богдановки на Луганщине и передать в Донецкую область более 19 тысяч беспилотников различных типов.

На полевой склад завезли десятки тысяч мин, гранат и патронов, тысячи танковых снарядов, в частности высокоточные ЗУБК-14, а также артиллерийские боеприпасы.

